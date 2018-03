15 aastat hellust: kuidas kakaproovist avastati Eesti kuulsaim bakter

ME-3 päritolu ei pea vast pikalt meenutama: see pärineb ühe Tartu lapse kakaproovist. Miks võeti tartlastelt kakaproove? Selleks, et neid võrrelda Rootsi väikelaste omadega ja loodetavasti leida põhjus, miks rootslased on allergilisemad.

Headel bakterikollektsioonidel on aga mitu eesmärki (bakterite kogu koosneb enam kui 700st tüvest, mis on köömes selle kõrval, et ühe inimese proovis võib olla 1014 bakterit). Eesti-Rootsi laste bakterite uurimisprojekti juhtinud Marika Mikelsaar pani tähele vihjet Jaapani kolleegide teadustööst, et teatud tüüpi piimhappebakterid võivad püüda kahjulikke oksüdante ja sellega toetada inimeste tervist. „See ei olnud päris Spungi otsimine,“ meenutab ta tagantjärele.