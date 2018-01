10 PALLI TEST MEESTELE: Kas olete piisavalt nägus, et olla vene naisspiooni sihikul?

Möödunud nädalal kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas Taani kaitseministeerium hoiatab Eestis teenivaid Taani sõdureid siin luuravate ohtude, sealhulgas kaunite Vene naisagentide eest.

Kapral Mads rääkis, et sõduritele tehti ammendavalt selgeks, kuidas ahvatluste korral käituda. „Kui sinu välimus on kümnepallisüsteemis viiene ja sinu vastu hakkab huvi üles näitama kümnene naine, siis on midagi valesti ja tuleb kainet mõistust kasutada.”

Vene naisagentide oht võib lisaks taanlastele ähvardada ka Eesti mehi, sealhulgas muidugi meie kaitseväelasi. Seetõttu oleks kasulik teada enda taset meheilu kümnepallisüsteemis, et määratleda, kas tema vastu tunneb huvi kahtlustäratav naine.

Eesti Ekspressil pole ligipääsu Taani kaitseministeeriumi soolist kümnepallisüsteemi sisaldavatele materjalidele. Seetõttu pöördusime avalike allikate poole (Delfi Naistekas, BBC), et välja selgitada need tunnused, mida võib pidada nägusale ehk 10 palli mehele omaseks.

Lahenda test ja saa teada, kus on sinu koht maskuliinse kauniduse hierarhias.

PS! Kõik testis nähtavad kommentaarid on pärit Delfi Naisteka foorumi aruteludest.