Zuzu Izmailova: roheliste eesmärgiks on riigikogu valimistel saada kümme protsenti häältest

Populaarsusküsitlustes valimiskünnise alla jääva roheliste erakonna juht Züleyxa Izmailova seab vähem kui aasta pärast toimuvateks riigikogu valimisteks ambitsioonika eesmärgi: 10 protsenti häältest ja 10-11 kohta riigikogus.

Viimane ERR-i tellitud Turu-uuringute küsitlus näitas rohelistele üle-Eestiliselt toetuseks kolm protsenti ning pealinnas Tallinnas, kus rohelised hoiavad abilinnapea kohta, kaks protsenti.

Izmailova ütles ERR-ile, et ta pööra reitingule praegu ülemäärast tähelepanu. "Me oleme rohelised, aga me pole naiivsed," lausus ta.

Riigikogu valimistele läheb erakond vastu ühest küljest äärmiselt lootusrikkalt ning teisest küljest ärevusega.

"Lootusrikkalt, kuna me näeme, et meie maailmavaade ja sõnumid jõuavad iga päevaga üha rohkemate inimesteni. Ärevusega, sest praeguste küsitlustulemuste järgi on reaalne oht, et tänane, pehmelt öeldes keskkonnavaenulik ning lühinägelik poliitika võib järgmisel neljal aastal jätkuda või isegi süveneda," selgitas ta.

"Ma ei oleks roheliste esinaine, kui ma ei usuks valimiskünnise [5 protsenti häältest] ületamisesse. Meie eesmärgiks riigikogu valimistel on 10 protsenti häältest ehk 10-11 kohta. Jah, see on ambitsioonikas, aga hädavajalik ning seda mitte meie erakonnale, vaid meie riigile," lausus praegu Tallinna abilinnapea ametit pidav Izmailova.

Pikemalt saab lugeda ERRi uudisteportaalist.