Züleyxa Izmailova: Rohelised ei näe mingit põhjust vabaerakondlastega liituda, ka kõige terasem poliitikavaatleja ei saa aru, mis nende maailmavaade on

Ideoloogia – kui roheliste erakonna maailmavaade on väga konkreetne ja selge, siis Vabaerakonnal sisuliselt ei ole seda. Või kui on, siis nad hoiavad seda kiivalt saladuses, isegi Eesti professionaalseimad ja kogenenumad poliitikavaatlejad ei ole veel täpselt ära tabanud, mis see neil on. Nende eraldiseisvad ideed – eriti need, millega nad poliitikamaastikule tulid – nagu riigi ja rahva lähendamine, kartellistunud parteisüsteemi murdmine, omavalitsuste võimustamine jms on ju tegelikult ideed, mida ka rohelised kannavad. Aga Vabaerakonnal ei ole kahjuks terviklikku visiooni, tugevat progressiivsust ja tõeliselt julgeid mõtteid. Selles suhtes on nad paraku väga teiste erakondade sarnased. Mis tähendab, et ka nemad tegelevad peenhäälestusega, ei ole võimelised rahvast piisavalt kaasama ja on osa põhjusest, miks poliitikal halb maik ja maine on, miks Eesti poliitika paigal tammub.

Nad ka paraku ei sobitu rohelisse ideoloogiasse – kui nad tahavad rohelistega liituda, siis nad peavad kindlasti loobuma enda majanduspoliitika põhimõttest, mille kohaselt peab enne majandusvabaduse riivamist tõestama, et vastaval majandustegevusel on kahjulik mõju keskkonnale.