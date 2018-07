Züleyxa Izmailova: Reidi teed ei saa nimetada kiirteeks

"Fakt on see, et senised uued teed ja ristmikud on valglinnastumist ja autostumist kahjuks soodustanud. Ummikute lahendamiseks rajatavad aina uued teelaiendused, ringteed või mitmetasandilised ristmikud on vastuolus kaasaegsete linnaplaneerimise põhimõtetega," sõnas ta, "sellised võtted suurendavad autostumist ja ei aita inimestel tervisklikuma alternatiivi - jalgsi liiklemise kasuks otsustada,".

"Nõustun liikuvusekspertide hinnanguga, mille kohaselt me ei pea tegelema autode linnast välja suunamisega, vaid inimeste autodest välja saamisega," jätkas Izmailova. Tema hinnangul on võimalik selline tulemus saavutada tänu hästi läbimõeldud linnaplaneerimisele ning investeeringutele, mis loob linnaruumi eelkõige jalakäijatele, jalgratturitele ning ühistranspordiga liiklejatele.