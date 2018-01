Züleyxa Izmailova: ekrenatsist sõbrake tahab mu maalt välja saata

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova kirjutab oma Facebooki lehel, et sai omamoodi vihkakirja EKRE-sse kuuluvalt Oliver Bekkerilt.

"Mul on uus ekrenatsist sõbrake tekkinud. Olen varemgi vihakirju saanud, aga see on omamoodi "eriline". Maalt välja saatmisega pole veel ähvardatud," märgib Izmailova.

Muu hulgas kirjutab mees: "Kui te ei taha, et midagi hullu juhtuks, kaduge meie maalt sinna kuhu tulite, vastasel juhul teeme teie kõigi roheliste parteilaste tallaalused väga tuliseks, nii et maigutate veel aastaid. Ja me ei jäta enne, kui oleme teist, Izmailova, lahti saanud ja roheliste parteist tervikuna. Küll te näete veel. Ja see on alles algus."

E-äriregistrist nähtub, et Bekker on EKRE liige alates 2016. aasta augustist. Varasemalt on ta kuulunud ka Keskerakonna ja kristlike demokraatide ridadesse.