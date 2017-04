Yana Toomi skandaalseimad ütlused läbi aegade: eesti keel sureb välja ning Toom ise eelistab tiblaks jääda

Yana Toom pole end kunagi tagasi hoidnud, näiteks on ta öelnud, et eesti keel sureb välja ning sedagi, et Eestis elavad venelased on pettunud, sest eestlased ropendavad kahetsusväärselt palju.

Eurosaadik Toom ületas täna meediakünnise sõnavõtuga, kui kritiseeris USA rünnakut Süüria vastu. "Mida kuradit? Eesti välisminister kiidab heaks ameeriklaste rünnaku Süüria vastu? Ilma ÜRO resolutsioonita," ahastas ta. "Mikser on loll. Pardon my French."

Aga heidame pilgu minevikku, ootamatuid mõttekilde on tema suust pudenenud varemgi.

* Miks venelased pole rahul eluga Eestis? Toom: "Eestis elavad venelased on pettunud, sest eestlased ropendavad kahetsusväärselt palju." (Ajalehtede Liidu seminar, 2006)

* Toom kuu pärast pronksiööd. "Kaasaegses proosas on venelane üheksal juhul kümnest olemas esiteks selleks, et äratada eesti soost kangelases mõnevõrra haiglasi seksuaalseid ihasid, seejärel neid ihasid rahuldada ja kõige krooniks lõpetada oma elu enesetapuga." (Delfi, 2007)

* "Ma eelistan sõltumata sellest, et loen Eesti Päevalehte, ikkagi tiblaks jääda," lausus Toom Delfile samas arvamusloos. (Delfi, 2007)

* "Kui vaene eesti pensionär avaldab ajalehe veergudel nördimust, et tema tagasihoidlikud sissetulekud ei luba tal maksta maamaksu kinnisvara eest, mille turuhind ületab kümmet miljonit, siis mina, vabandust, tunnen klassivaenu." (Stolitsa, 2008)

* "Teiseks, kui te ei taha redisena tuntuks saada (lasnamäe keeles – halb inimene), on aeg mõista, et iseseisvusaastate jooksul olete õpetanud eesti keele selgeks vähemalt veerandile miljonile vene keele kõnelejale. Nii olete ilma jäänud võimalusest arutleda meie üle omavahel niimoodi, et me aru ei saaks." (Postimees, 2009)

Loe veel

* Toom abilinnapea ametis teenitavast töötasust (43 000 krooni ehk üle 2700 euro). "Kindlasti ei olnud tähtis palk, sest selle sain teada alles uudistest." (Delfi, 2010)

* "Ma elan selles riigis, mul on nullist õpitud eesti keel. Ma tean eesti kultuurist võib-olla natuke rohkem kui keskmine eestlane." (Delfi, 2010)

* "Ma leian, et kapo aastaraamat ei peaks olema ühegi ajakirjaniku, ühegi Eesti kodaniku jaoks see asi, mille järgi ta oma elu üles ehitab." (Eesti Päevaleht, 2010)

* Kuulsaim tsitaat on ilmselt 2013. aastal portaali Baltija ajakirjanikule öeldu: "Eesti keel ei saa võita. Seda räägib 900 000 inimest. See on väljasurev keel ja rahvas – selles on asi."

* Kommenteerides Savisaare jätkamist poliitikas. "Siiralt usun, et meil on olemas esimees, kellel küll amputeeriti jalg, aga see ei tähenda seda, et ta muutub kuidagi, kuidas ma viisakalt ütlen... Ei oska õiget sõna leida. Ühesõnaga: jalg on jalg, see pole pea!" (Õhtuleht, 2015)

* "Erakonda juhtima ma valmis ei ole – meil on olemas kongressil valitud esimees, kellel küll amputeeriti jalg, aga ega me jalgpallitiim pole." (Delfi, 2015)

* "Asi on selles, et ütleme Balti riikide puhul, sellesama Eesti puhul, oleme me alati teeselnud sellist Euroopa Šveitsi, meil oli ju kõik hästi. Tegelikult oleme me vaesed nagu kirikurotid ja nüüd, kui öeldakse, et meile tulevad pagulased, on meil skandaal 200 inimese pärast." (RTR-Planeta, 2015)

* Paari kuu eest ennustas Toom ennatlikult rahulikumate aegade saabumist. "Kui eelmine kord president Bashar al-Assadiga kohtusime, siis tema suhtumine Türgi poliitikasse ja isegi isiklikult Tayyip Erdogani oli palju sõjakam. Täna ta tundus olevat palju konstruktiivsem ja rahulikum." ("Aktuaalne kaamera", 2016)