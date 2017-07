Yana Toomi salapärase nõuandja sõnum Ratasele: Jüri, palun mine Hundisilmale ja räägi Edgarile auk pähe

"Anname siis ainsale eestlasele laua taga ka lõpuks sõna. Oudekki, palun," ütles tõsine meeshääl 28. juunil nn kolme õe pressikonverentsil. Laua taga istusid Olga Ivanova, Oudekki Loone, Yana Toom, Mihhail Kõlvart ja Mihhail Korb. Kõnelevaks meeshääleks oli Jakko Väli, endine Edgar Savisaare nõunik ning nüüd Tallinna TV saatejuht. Lisaks annab ta nõu Yana Toomile ning ei välista 2019. aastal riigikogu valimistel osalemist.

"Ütlen vahele, et Edgar Savisaar oli valmis täna tulema siia koos Yana Toomi ja teistega, aga seltskond ei pidanud seda lihtsalt vajalikuks. Protsess jätkub ja nagu näete, siis nii Keskerakonna peasekretär kui ka aseesimees on laua taga koos kolme õega. Ole hea, Mihhail Kõlvart," juhatas Väli sisse 28. juunil toimunud pressikonverentsi.

Jakko Väli oli Edgar Savisaare pikaaegne nõunik. Nüüd annab ta nõu Yana Toomile, veab eurosaadiku pressikonverentse, kuid samas käib ka Hundisilmal. On inimesi, kes peavad teda üheks võimalikuks niiditõmbajaks Keskerakonnas.

Yana Toom. Pressikonverents hotellis Kolm ÕdeYana Toom. Pressikonverents hotellis Kolm Õde Foto: Karin Kaljuläte

Meenutame aga ühe korra veel 28. juuni pressikonverentsi. Seal ütles Väli järgmist: "Kui kokkulepet ei saavutata, siis lihtsalt nädala pärast on uus pressikonverents." Tõepoolest, nädala pärast oli uus konverents. Ainult et Jakko Välit ei olnud pressikonverentsi läbi viimas. Sõnumi tõi avalikkuseni Yana Toom, teatades, et "kolme õe" ja Savisaare liitu kohalikeks valimisteks ei sünni.

Kas Väli töötab Toomi büroos?

"Ma olen ka varem Yanat aidanud. See oli november 2016 (kui Yana Toom teatas, et kandideerib Keskerakonna esimeheks - A.P.): siis pidi ka Savisaar seal olema, aga ei olnud. Kolmes Ões pidi ka Edgar olema, sinna ta ei jõudnud. Mul ei ole mingit koostöölepingut kui sellist," vastas Väli küsimusele, miks ta pressikonverentsi läbi viis, lisaks märkis, et ta ei tööta ka Yana Toomi büroos. "Tasu ma selle eest ei saa, meil ei ole koostöölepingut," rõhutas ta.

Väli sõnul motiveerib Toomiga koostööd tegema just tema isiksus. "Vaadake, Eestis on nii vähe munadega poliitikuid," selgitas Väli, kirjeldades Toomi kui säravat isiksust, kes oskab ennast hästi väljendada ja julgeb öelda seda, mida mõtleb. "Me saame lihtsalt hästi läbi, ma annan talle vahest nõu. Püsivat koostöölepingut meil ei ole," rõhutas Väli.

Järgnevalt katkend telefoniintervjuust Väliga:

Mis alast nõu olete Toomile andnud? Meediasuhtlus või...



Mitte ainult. Yana ei ole selline, kes oma otsuseid teeks läbimõtlematult. Siin see viimane episood jättis selline mulje, et ta teeb asju mõnikord liialt kiirustades (Yana Toom otsustas üleöö, et ei lähe kohalikele valimistele eraldi "kolme õe" nimekirjas, vaid kandideerib Keskerakonn nimekirjas - A.P.). Tegelikult ta mõtleb asjad läbi ja see tähendab, et ta konsulteerib erinevate inimestega. Ja kuna mina ei ole seotud ühegi poliitilise jõuga, võin anda nõu, mis on pisut erapooletum kui Ratase või Kõlvarti oma.

Te olete olnud pikalt Edgar Savisaare nõunik. Kuidas praegu läbi saate?

Väga hästi. Käisin tal hiljuti Hundisilmal külas, Edgar on jälle suurepärases vormis. Praegu tundub, et tal on kõik hästi, ma olen küll kindel, et ta suudab valimistel osaleda. Küll aga ma kahtlen selles, et ta läheks Kadri Simsonit aitama. Pigem ta tuleb välja oma nimekirjaga.

Kuluaarides räägitakse teist kui ühest niiditõmbajast ja nõuandjast Keskerakonnas.

Mulle selline vabahärra staatus meeldib, nagu mul praegu on. Ütleme nii, et ei kinnita ega lükka ümber. Aga mis puudutab antud viimast asja - kolme õde ja Yana käiku -, siis võib olla tõesti olid kaks inimest, kes Toomi nõustasid nendes asjades: Kõlvart ja Väli. Aga ei maksa ka ületähtsustada seda.

Mis on Teie järgmised poliitilised nõuanded?

(Naerab...) Minu nõu oleks see, et Jüri, sõida palun Hundisilmale ja räägi Edgarile auk pähe - et ta kandideeriks Keskerakonna nimekirjas. See oleks nõuanne Ratasele. Selline omavaheline konkurents kaotab hääli ja ei too midagi head. Loomulik oleks, et Edgar kandideeriks Keskerakonna nimekirjas. Ilmselt on suurim probleem selles, et ta tahab kandideerida ainult ja ainult Lasnamäel - andke talle see võimalus. Tegelikult Kõlvart ise oleks nõus kandideerima Põhja-Tallinnas. Seda enam, et ta on nüüd Põhja-Tallinna piirkondliku organisatsiooni esimees. See oleks ka loogiline.

Edgar Savisaar on öelnud, et kui kandideerib, siis ainult Lasnamäel.

Mul on selles mõttes Mihhailist pisut kahju, ta on sellisesse kuidagi nagu ebamugavasse olukorda sattunud. Aga teistpidi on mul kahju Olga Ivanovast. Kui Savisaar tuleb välja oma nimekirjaga, siis just tänu sellele, et Olgal ei ole midagi kaotada enam.

Kas Olga Ivanova suudab teda nii palju mõjutada?

Tänasel päeval, mil neilToomiga nii head suhted ei ole, siis Olga suudabki kõige rohkem Savisaart mõjutada.

Aga Oudekki Loone, mis on tema roll?

Isiklikus plaanis mul ei ole sümpaatiat Oudekki Loone vastu. Aga ta roll... Kui te loete venekeelset ajakirjandust, siis temasse suhtutakse väga positiivselt. Et mingid hääled ta kindlasti koju toob. Ja ta on rohkem ideoloog. Ega tal ei ole väga suurt valijabaasi.

Oudekki Loone annab igale üritusele värvi, tema osa on vähem kandvam. Yanast ma pean lugu, selle pärast ma temaga töötangi. Mul on õudsalt hea meel, et nad Jüriga jõudsid ühisele arusaamisele. Karilaiu meelehärmiks. (naerab)

Pärast 7. juuli teadet, et "kolme õe" eraldi valimisnimekirja ei tule, oli Jakko Välil mõte lennus. Eesti Päevalehes avaldatud arvamusloos toonitas ta, et peaminister Ratas on koalitsioonipartnerite pantvang: "Milleks kremlimeelne rattajooks, kui on homomeelne sotside rüselus?" Väli leidis, et samamoodi jätkates kaotab kaotab Keskerakond 2019. aasta parlamendivalimised. "Minu point on selles, et kui peaminister Ratas jätkab kuni järgmiste valimisteni Jevgeni Ossinovski agenda elluviimist, siis ei vaja enam keegi Keskerakonda, Ratasest rääkimata."

Ratase suur kriitik, ajakirjanik, saatejuht, kolumnist, poliitikavaatleja...

Viimasel paaril aastal on Väli arvamusavalduste hulk meedias kasvanud märkimisväärselt. Kas see tähendab poliitikasse tagasi tulemist? "Ma ei ole poliitikast kunagi päriselt lahkunudki. Kuigi paljud seda soovisid ja sooviksid ka täna," vastas Väli. Et Tallinna linnavolikogu liikme koht ei ole Väli jaoks väljakutse, ei välista ta kandideerimast 2019. aasta riigikogu valimistel. "Esimene eelistus oleks maailmavaateliselt Keskerakond," lisas ta.

Kohalikel valimistel välistab kandideerimise ka päevapoliitikat kajastavate saadete vedamine Tallinna TV-s. Sügisel tuleb Väli eestvedamisel eetrisse ka uus telesaade "Skorpion" ning ta võtab üle ka väitlussaate "Otse kümnesse" juhtimise kogu mahus. "Minu jaoks suurimateks väljakutseteks hetkel on kasvatada oma tillukest tütart Victoriat, kes sündis 22. juunis 2017 ning käivitada sügisel TTV-s uus telemagasin Skorpion, mis peaks esimese TTV saatena tõusma ka ametlikku teletoppi," märkis ta. Eraisikuna ei ole Välil Tallinna TV-ga töölepingut, küll aga käib tasu maksmine talle läbi OÜ Pfeiffer, mis äriregistri andmetel peaks tegelema spetsialiseerimata hulgikaubandusega.

Päevapoliitika teemadel tegi Väli prohvetliku ennustuse juba 2010. aastal, kui rääkis, et Savisaare juhitav Keskerakond ei hakka iial kuuluma Toompea koalitsiooni.

Väli silmapaistvamate mõtteavaluste hulka võib arvata ka näiteks 2014. aastal Kesknädalas jagatud nippi riigikogu valimisteks: vali ükskõik keda, ainult mitte Reformierakonda! 2015. aasta septembrit võib pidada Jakko Väli teiseks suuremaks tagasitulekuks avalikkuse ette, kui Väli eestvedamisel anti hoog sisse saatele "Teie arvamus, palun". Ta on olnud saatejuht ka "Vaba Mõtte Klubis", kus on sagedasteks külalisteks näiteks EKRE ninamehed Helmed.

13. juunil 2016 kirjutas "külaline" Jakko Väli Yana Toomi büroo kodulehele arvamusloo "Millist presidenti Eesti vajab". Loo toimetajaks on märgitud Margarita Kornõševa, Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik. 2016. aasta novembris avaldas Väli ajalehes Pealinn arvamust, et peavoolumeedia on muutunud Eesti demokraatia absurdiks. Tema sõnum oli, et parlamendisaadiku Mihhail Stalnuhhini eeskuju peaksid järgima kõik keskerakondlased. Mäletatavasti eiras Stalnuhhin mõnda aega ERR-i, kuna ta jäeti ebaõiglaselt välja olulisest raadiost ("Minu suhtes rakendati tsensuuri" ütles ta.).

2017. aastal jagus Välil kriitikat peavoolumeedia kohta veel: ta leidis, et Tallinna TV on objektiivsem kui ERR.

On sattunud seadusega pahuksisse

Jakko Välit on iseloomustatud kui kireva elukäiguga meest, kes on lisaks eri saavutustele töörindel ka seadusega pahuksisse sattunud. Tallinna linnavolikogu avalike suhete nõunik, tollase volikogu juhi Edgar Savisaare hääletoru ja parem käsi, 1990ndate esimeses pooles Eesti Maarahva erakonda kuuludes ka Arnold Rüütli nõunik, loetles Õhtuleht. Mõnda aega on Väli töötanud ka loomade hoiupaiga juhatajana.

Ta on läbi aastate sattunud meedia huviorbiiti mitme skandaaliga, muu hulgas ka purjuspäi roolikeeramisega. 2009. aastal mõistis Harju maakohus Välile aastase tingimisi vangistuse: ta jäi süüdi omastamises, dokumendi võltsimises ja kelmuses puuviljade tarnimise ja müügiga tegeleva ettevõtte ekspordijuhina. 2001. aastal käis Väli kohtuteed seoses 100 000 krooni suuruse võlaga inkassofirmale ja Ühispangale. 1999. aasta augustis jäi ta politseile vahele, kui keeras rooli purjuspäi. Seejärel astus ta tagasi nii Tallinna volikogu avalike suhete nõuniku ametikohalt ning lahkus Keskerakonnast. Väli sai Tallinna linnavolikogu nõunikuks pärast seda, kui volikogu esimeheks oli valitud Edgar Savisaar.