Yana Toomi jäämises võtmerolli mänginud Kõlvart: tema lahkumine lõhestanuks erakonna

Poliitringkondades arvatakse, et Yana Toomi ümberveenmine oli suures osas Mihhail Kõlvarti teene. Selline õnnestumine kindlustab tema head postitsiooni Tallinna valimistel.

Mihhail Kõlvart, miks kujunesite just teie isikuks, kes kõige tihedamalt Yana Toomi ja Keskerakonna juhtkonna seisukohti vahendas?

Olen ka varem Yana Toomiga nii erakonna kui ka üldpoliitilistel teemadel tihedalt suhelnud ja suhtlen ka praegu.





On öeldud, et teieta ei oleks suudetud Toomi ümber veenda. Kuidas te ise oma tegevuse tulemust hindate?

Lõppkokkuvõttes langetas Yana Toom oma otsuse ise. Aga loomulikult meie kõik – nii erakonna esimees kui ka teised juhtkonna liikmed, sealhulgas ka mina – lootsime siiralt, et ta jääb erakonda.





Miks oli teile oluline, et Yana Toom kandideeriks Keskerakonna nime all ega moodustaks oma valimisnimekirja?

Ainult suur ja tugev erakond on võimeline mitte ainult loosungitega bravuuritsema, vaid ka tegelikult seisma oma valijate huvide eest. Yana Toomi minek tekitaks kindlasti lõhet nii erakonna sees kui ka valijates.





Tavaliselt on sellised olukorrad ja konfliktid erakonna peasekretäride ülesanne ära klaarida. Miks seekord nii ei olnud?

Tuleb tunnistada, et elasime mõnes mõttes üle kriisiolukorra ja selleks et sellest üle saada, panustasid paljud erakonna liikmed. Sealhulgas erakonna esimees, aseesimehed, peasekretär, Tallinna linnavolikogu ja riigikogu liikmed. Arutelu käis eri tasanditel ja tänu sellele said paljud asjad selgemaks ja üldkokkuvõttes sai erakond tugevamaks.