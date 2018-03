Yana Toomi hinnangul on Skripali mürgitamisjuhtum pigem kasulik Suurbritanniale

Keskerakondlasest Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi hinnangul on endise topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamisjuhtum pigem kasulik Suurbritanniale kui Venemaale.

„Ma ei tea, kes seda tegi ja ma väidan, et seda ei tea ka Theresa May,” ütles Toom Delfile. „Pigem see on Suurbritanniale kasulik praegu, kogu see kära ja kisa. Kes iganes seda ei teeks, aga nad väga osavalt kasutasid selle ära.”

Oletuse, et Venemaa president Vladimir Putin soovis Skripali mürgitamisega saata sõnumi, et ükski vaenlane ei saa ennast ka väljaspool Venemaad turvaliselt tunda, lükkas Toom ümber. „Väga selgelt ta (Putin – toim.) võidab valimised, ta võidab need ülekaalukalt, pole mitte mingit kahtlust mitte kellelgi,” ütles Toom. Tema sõnul polnud vajadust Skripali mürgitamisega mingeid lisariske võtta.

Vastuseks Tunne Kelamile, kelle sõnul asetab Toom end Putini poliitika õigustaja rolli, mis ei sobi kokku Eesti ja Euroopa Liidu poliitikaga, ütles Toom, et ei soovi Kelamiga vaielda. „Tunne on tegelikult väga meeldiv kolleeg, kellest oli mul väga palju abi Euroopa parlamendis. Kui ta leiab, et ta võib niimoodi minu kohta rääkida, no rääkigu. Mis ma hakkan vanahärraga vaidlema.”

Toomi hinnangul on väga imelik, et ta ei näe Eesti meedias seda, mis praegu toimub Suurbritannia meedias, kus kahtlusi tuleb aina juurde. „Ja mitte ainult Jeremy Corbyni poolt. Seal on veel mitu inimest, kes väljendasid hämmingut sellise reaktsiooni üle. Aga Eesti meedia millegipärast vaatab sellest mööda,” ütles Toom.