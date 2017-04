Yana Toom viib Brüsselisse tasuta reisile Olga Ivanova välja valitud korteriühistute esimehed

Riigikogu liige, endine Lasnamäe linnaosa vanem Olga Ivanova saatis korteriühistute esimeestele ja teistele oma kontaktidele kutse tasuta reisile Brüsselisse. Kokkupandavat 40-liikmelist gruppi võõrustab Brüsselis Yana Toom, kelle sõnul on Ivanova kutse igati plaanipärane.

Olga Ivanova saatis veebruaris hulgale koostööpartneriteks nimetatuile kutse tasuta reisile Brüsselisse. „Ma tänan Teid pikaajalise koostöö eest ja kutsun Teid osalema reisil Brüsselisse, mis toimub orienteeruvalt 24.–26. aprillil 2017. Transpordi kulu pärast ei pea muretsema,” kirjutas Ivanova.

Delfile selgitas Ivanova, et kutse läks tema kontaktidele ehk inimestele, kellega ta on koostööd teinud, kes on käinud riigikogu korteriühistute toetusrühma koosolekutel, ideedega kaasa aidanud ja konverentsidel osalenud. Kui paljudele inimestele kiri teele läks, kui palju ta reisile minejaid arvab olevat ja mida Brüsselis teha plaanitakse, ei tahtnud Ivanova öelda.

Kirjas korteriühistute esimeestele lisas Ivanova, et täpsem info reisi kohta tuleb hiljem, kui korraldajatega on kokkuleppele jõutud. „Brüsselis meid võõrustab Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom,” lisas ta.

Eurosaadik Yana Toomi Eesti büroo juht Oksana Talisainen rõhutas, et Toom võõrustab Brüsselis vaid neid külalisi, kelle ta on sinna ise kutsunud. Kas Toom on Ivanova plaanist teadlik ja Ivanova kontaktide võõrustamine on Toomil plaanis, Talisainen öelda ei osanud. Ta rõhutas, et töös on vaid üksainus reis ja tegu on noorte delegatsiooniga. Nimelt sõitis 20. märtsil Toomile Brüsselisse külla 25-liikmeline gümnasistide grupp.

Yana Toomi enda kinnitusel on aga Olga Ivanova korteriühistute esimeestele saadetud kiri täiesti plaanipärane. Euroopa Parlamendi saadik saab külla kutsuda 110 inimest aastas ja korteriühistute esimeeste grupp saab olema osa neist. Toom selgitas, et kuna ta on Tallinnast praegu kauge, siis polnud tal korteriühistute esimeeste kontakte, mistõttu leppis ta huviliste leidmise osas kokku Ivanovaga.

„Ma olen üritanud [külalisi] tuua n-ö huvigruppide kaudu: haridustöötajad üle Eesti, noored, mul on plaan viia Tšernobõli likvidaatorid ja ka korteriühistute esimehed. Nii et see on täitsa plaanipärane tegevus,” sõnas Toom. „Olga pidi mingisuguse seltskonna kokku saama, siis vaatame, kes läheb, kes ei lähe, kust veel tuleb. Nad pole ainult Tallinnast kindlasti, tuleb kuskilt veel,” rääkis Toom.

Sel aastal võõrustab Toom enda sõnul arvatavasti kolme gruppi: märtsis Brüsselisse sõitnud 25-liikmelist gümnasistide gruppi, korteriühistute esimehi ja üht koori, kelle ta esinema kutsub. Korteriühistute esimehi on plaanis Brüsselisse kutsuda umbes 40. Toom osutas, et kuna esmalt tuleb bussiga sõita Riiga, kust minnakse lennukiga edasi, võib mõni ka pärast jah-sõna ütlemist ümber mõelda.

„Kõik toovad gruppe, see on osa meie tööst,” rõhutas Toom. (Iseküsimus, kui paljud saadikud lubavad erakonnakaaslasel laiali saata kirju tolle kontaktidele, kellele öeldakse, et nood saavad tasuta reisile Brüsselisse tänuks hea koostöö eest.) Brüsselis tutvustatakse europarlamenti külastavatele gruppidele hoonet, korraldatakse kohtumine, mis Toomi sõnul on pigem loeng, ja seejärel esineb neile ka MEP.

Euroopa Parlamendis tegevus sellega piirdub, kuid erinevatel gruppidel võib olla ka mõni spetsiifiline huvi. „Mul käisid näiteks Narva linnavolikogu liikmed – nad tundsid huvi ka kohaliku võimu vastu, nii et käisime nendega ka raekojas ja kohtusime kohalike ametnikega,” märkis Toom. Ta lisas, et korteriühistute esimeestel võib olla huvi selle vastu, kuidas see valdkond Brüsselis lahendatud on. „See on hoopis midagi muud, kui meil siin Eestis,” osutas Toom.

Olga Ivanova leitud korteriühistute esimehed sõidavad Toomile Brüsselisse külla praeguse plaani järgi kuu lõpus.