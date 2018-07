Yana Toom vihastas kolonel Riho Ühtegi peale, kes venelaste hukkumisest räägib: minut kuulsust ja trummipõrinaga lahingusse! Mul pole sõnu...

Toomi parteikaaslane Jaanus Karilaid sõnas, et Toom ei esinda kogu Keskerakonna seisukohta, vaid enda isiklikku. Karilaid märkis: "Riho Ühtegi hoiak on ainuõige, need, kes astuvad Eesti pinnale pahatahtlike mõtetega, hävitatakse kui prussakad. Sellele hoiakule ei saa vastu vaielda, kui armastad siiralt Eesti Vabariiki. Yana, rahu. See väärtuspõhine hoiak pole polemiseerimiseks. Ärme alahinda kohalike venelaste patriotismi. Kriisiolukorras on enamus neist vaba Eestiga."

Riho Ühtegi usub, et Venemaa heidutamine nõuab iga eestlase osavõttu, mitte ainult sõjaväe. "Halb asi on paanika. Me püüame inimestele seletada: vastupanu sõjaajal algab täna. See algab paindlikkusega. Me peame olema valmis kõigeks ja õpetama inimestele, mida teha, kui midagi juhtub," sõnas ta eelnevalt mainitud intervjuus.