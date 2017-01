Yana Toom Venemaa esindaja ja Assadiga kohtumisest: seltskond, mis on täna halb, võib olla homme täitsa OK

Möödunud nädalal Süüriat külastanud ja seal koos Vene föderatsiooninõukogu saadiku Konstantin Kossatšoviga president Bashar al-Assadiga kohtunud Yana Toom ütles, et esindab oma valijaid ning et seltskond, mis täna on halb, võib varsti olla vastuvõetav. Tema hinnangul võib Euroopa meelsus Süürias toimuva suhtes olla muutumas.

Venemaa föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimees Konstantin Kossatšov on minevikus korduvalt Eesti suhtes kriitikat väljendanud ning Euroopa ei ole Süüria küsimuses Venemaaga ühel nõul. Kui kohtuda koos Kossatšoviga Assadiga, tekib küsimus, kas see pole mitte „halb seltskond“.

Yana Toomi sõnul juhtub poliitikas pidevalt, et kellegi suhtes muudetakse meelt ning tänane halb seltskond ei pruugi seda homme olla.

"Piinlik on vaadata, kuidas eilsed hukkamõistjad teevad näo, nagu midagi poleks olnud"

"Kriitika väljendamine on osa poliitilisest arsenalist ja kui sellele järgneks suhtluskeeld, erinevate riikide esindajad räägiksid vaid omavahel. Mis puudutab Euroopa positsiooni, esiteks, miski tugevam kui kõhutunne ütleb mulle, et see on muutumas, ja teiseks, olenemata positsioonist, Süürias toimuv on kahtlemata meie ühine mure," vastas Toom küsimusele nii Kossatšovi kui Assadiga kohtumise kohta.

"Seltskond, mis on täna halb, võib olla homme täitsa OK, seda juhtub poliitikas pidevalt, ja siis on vahel piinlik vaadata, kuidas eilsed hukkamõistjad teevad näo, nagu midagi poleks olnud. Eesti puhul, arvestades meie suhteliselt lühikest poliitilist pinki, on šanss seda meelemuutust jälgida üpris kõrge, ja siis need, kellel pole vaja kannapöördeid tegema hakkata, võivad abiks olla küll," leidis Toom.

Ta lisas, et ei esinda kedagi peale oma valijate ja väljaspool ametlikku välispoliitikat toimetamine tema hinnangul kellelegi kahju ei tee. Pigem on kahjulik üksmeele teesklemine.

"Yana Toom endiselt esindab oma valijaid Euroopa parlamendis, mitte vastupidi. Mis minu jaoks tähendab seda, et nende inimeste poliitilisi vaateid ja arusaamu ei tohiks moonutada n-ö teel Brüsselisse - isegi ühtsuse demonstreerimise püha eesmärgi nimel. Poliitiline hea tava eeldab kompromissi saavutamist, aga selleks, et olla kompromissi osa, tuleb oma olemasolu ära märgistada. Kas see toob kahju? Ei usu - kahjulik, nii välis- kui sisepoliitikas on kompromissi deklareerimine seal, kus seda tegelikult ei ole," ütles Toom.

Europarlamendi saadik ütles, et täit ja objektiivset pilti Süürias toimuvast ta ei saanud ja seega järeldusi teha ei või. "See, et ma olen veetnud Damaskuses 24 tundi, ei tee minust Süüria-eksperti. Ma tahaks vältida seda viga, mida tihtilugu teevad poliitikud, kes on valmis järeldusi tegema esimese päeva õhtuks."

Alepposse Europarlamendi saadikuid ei viidud, ehkki see oli reisi algne eesmärk. Seetõttu plaanib ta jaanuaris-veebruaris visiiti korrata. "Juhtus nii, et selleks ajaks, kui me saabusime, valitsusväed kaotasid kontrolli umbes 50-kilomeetrilise teelõigu üle, seda vastutust aga, et saata Euroopa parlamendi liikmed soomukiga ja riskida nende eludega, võeta ei juletud."