Yana Toom vene mõjuagentidest: miks me kuuleme välismaalt igasuguseid koledaid asju Eesti kohta, klaarime need kodus ära

Eesti Välisluureameti peadirektor Mikk Marran ütles reedel USAs Aspeni julgeolekufoorumil, et Eestis on avaliku elu tegelaste seast leitud inimesi, kelle näol on arvatavasti tegemist Vene mõjuagentidega. Euroopa parlamendi saadik Yana Toom peab ilma nimede avaldamiseta väidet tühikargamiseks.

"On selline vene anekdoot, et öeldakse käinud külalisele, teate, meil kadusid hõbelusikad ära, ärge palun enam meie juurde tulge. Järgmine päev öeldakse uuesti, et teate, me leidsime lusikad küll üles, aga ärge tulge ikkagi, kuidagi selline vari on juba teie kohal!" kommenteeris Toom Marrani avaldust.

"Sellise varju tegemine on täpselt see, mida nad praegu teevad," sõnas Toom.

Julgeolekufoorumil küsiti Marranilt muuhulgas ka nimesid, keda vene mõjutustegevuses kahtlustatakse, kuid neid ei tahtnud välisluureameti juht anda. Seda peab Toom valeks.