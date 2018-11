Yana Toom valitsust kritiseerinud Andrus Ansipist: ta peaks end nüüd Euroopa Komisjoni voliniku kohalt taandama

Aktsiisipoliitikast rääkides märkis Ansip (Reform): "Keegi peaks peeglisse vaatama ja ütlema, et mina tegin, mul on häbi, ja minema ära mitte ainult valitsusest, vaid tervest sellest riigist!"

Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom (Keskerakond) kirjutas Facebookis vastulause, kus ütles, et riigikogu valimised lähenevad, mis seal ikka. "Vastavalt Euroopa Komisjoni eetikakoodeksile peaks ta nüüd ennast taandama voliniku kohalt. Ootan põnevusega."

Ta viitab, et nimelt on eetikakoodeksis kirjas, et kui volinik kavatseb valimistel kandideerida või mängida kampaanias aktiivset rolli, tuleb selleks perioodiks end aktiivsest tööst volinikuna taandada.

Kuigi Reformierakonna valimiskampaania käib, leiab Ansip, et ka Euroopa Komisjoni voliniku ametis on tal õigus konkureerivaid erakondi valitsuses kritiseerida. "See on sõnavabaduse küsimus," avaldas ta meelehärmi. "Ma võin volinikuna kritiseerida Ungarit ja isegi Saksamaad, aga Eesti valitsuse poliitikat ei tohi kritiseerida," imestas ta Toomi reaktsiooni üle.

Küsimusele, kas Ansipile ei tundu, et olukorrad pole võrreldavad (teised riigid ja Eesti kohalik poliitika, kus tegev ka Reformierakond), ta konkreetset vastust ei andnud.

Ansipile teadaolevalt on Yana Toom kirjutanud Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile eetikakoodeksi rikkumise küsimuses kaebekirja ja on saanud ka vastuse.

Teemal võttis Facebookis sõna ka Ansipi parteikaaslane Kristen Michal.