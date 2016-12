Yana Toom Süüriast: Assad oli seekord rahulikum

Yana Toom ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud telefoniintervjuus, et kõneles Assadiga rahvusvahelisest olukorrast ja sanktsioonidest, kuid peamine teema oli Süüria vaherahu.

Toomi sõnul oodatakse Süürias vaherahu pikisilmi ning loodetakse, et see võibki nüüd sõja lõpetada, vahendab ERR.

Toom ütles, et ta loodab, et seekordne relvarahu peab. "Kui eelmine kord president Bashar al-Assadiga kohtusime, siis tema suhtumine Türgi poliitikasse ja isegi isiklikult Tayyip Erdogani oli palju sõjakam. Täna ta tundus olevat palju konstruktiivsem ja rahulikum," märkis Toom.

"Kui vaatame seda plaani, siis sisuliselt tähendab see seda, et Venemaa ja Türgi mõlemad garanteerivad, et vaherahu kehtib nende poolt, keda nemad mõjutavad või kontrollivad," lisas ta.

Peamine põhjus, miks ta Süüriasse sõitis, on Toomi sõnul põgenikekriis.

"On väga selge, et põgenikekriis, mis tabas Euroopat ja mis jõudis ka Eestisse, sai alguse just siit piirkonnast ja kui me seda probleemi siin ei lahenda, siis ei lahenda ka põgenikeprobleemi Euroopa Liidus," ütles ta.

Toom kinnitas, et reisi ja elamiskulude eest maksis ta ise. "Mingit pistmist Kremli, Assadi või kellegi teisega siin ei ole," ütles ta.

Samuti süürias viibv kirjanik ja ajakirjanik Andrei Hvostov kirjutas oma Facebboki kontol neljapäeva õhtul: "Kunagi üks eesti naisajakirjanik kohtus Žirinovskiga ja pihtis hiljem selle magneetilisest jõust. Ja üks kultuurivaldkonnas tegutsev mees, kes kohtus Putiniga (medali üleandmisel), märkas tema magneetilist jõudu. Teatan rõõmsaste, et al-Assadil selline magnetism puudub. Vähemalt mina seda ei märganud."