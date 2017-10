Yana Toom süüdistab sotse vaikimiskokkuleppe rikkumises

Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom kritiseeris sotse selle eest, et nad rikuvad sõlmitud kokkulepet läbi meedia asja mitte arutada ja esitavad pidevalt ajakirjanduses erinevaid nõudmisi.

Sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond kaaluvad, kas minna Tallinnas koalitsiooni või mitte. Sotsiaaldemokraadid on öelnud, et nende tingimusteks on otsuste tegemine konsensusega, kus mõlemal poolel on vetoõigus, ning kõigi teemade avamine läbirääkimisteks. Täna lisati nõudmistele soov saada omale Tallinna linnavolikogu esimehe koht.

Peale seda võttis Toom Facebookis sõna. "Otsustasin siiski vait mitte olla. Meil oli kohtumine EKRE-ga. Jutt selge ja konkreetne - tahame seda ja seda. Järgmine päev kohtumine sotsidega. Mida te tahate? Mõtleme veel..." kirjutas Toom.

"Mõlemal juhul oli kokkulepe, et läbi meedia asju ei arurata. Helmed on vait. Sotside soovidest loeb ja kuuleb igal pool, v.a. läbirääkimistelauas. Mul nüüd ka üks soov - jätaks äkki vahendaja ära," pakkus Toom.

Keskerakond peaks homme tegema otsuse, kas kutsuda sotsid koalitsiooniläbirääkimistele. Kui nad otsustavad kutsuda, võtavad sotsid seejärel seisukoha, kas minna.