Yana Toom: soovin europarlamendi valimistel olla Keskerakonna esinumber

"Jah, mul on selline ambitsioon," ütles Toom ERR-i venekeelsele portaalile andtud intervjuus. "Arvan, et Keskerakond võidab riigikogu valimised ja Jüri Ratas saab peaministrina jätkata ega kandideeri Euroopa Parlamenti. Lõpliku otsuse, kes on nimekirjas ja millisel kohal, teeb aga partei, mitte mina."

Asjaolu, et Reformierakond juba praegu oma europarlamendi kandidaatide nimekirjaga välja tuli, näitab Toomi hinnangul, et nad on end parlamendivalimistel juba kaotajaks tunnistanud.

"Kui Reformierakonnas käis europarlamendi nimekirja pääsemise nimel võitlus, siis keskerakondlastel seda pole. Jah, teatav konkurents muidugi on, aga ei saa öelda, et see oleks karm," lisas ta.

Jüri Ratas lubas europarlamendi valimistest rääkida järgmise aasta alguses, praegu aga kinnitas ta vaid seda, et osaleb riigikogu valimistel, kus ta on Keskerakonna esinumber suurimas valimisringkonnas, Harju- ja Raplamaal.

Möödunud korral oli Yana Toom europarlamendi valimistel Keskerakonna valimisnimekirjas viimasel ehk 12. kohal. Sellegipoolest kogus ta 25 251 häält, mis oli erakonnas suurim saak ja ületas nii ka Edgar Savisaare tulemust, kes siis veel erakonda juhtis.