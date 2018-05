Yana Toom Sõle spordikeskuse korruptsioonisüüdistustest: Keskerakond ei ole korruptante kunagi kaitsnud

Keskerakonna juhatuse liige ja Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom ütles Delfile Raimond Kaljulaidi Keskerakonna suhtes tehtud kriitilist avaldust kommenteerides, et peab lähtuvalt Jüri Ratase seisukohast korruptsiooni lubamatuks. Toomi sõnul ei ole Keskerakond kunagi korruptante kaitsnud.

"Meil on töögrupp, mis tegelb eetikakoodeksi koostamisega," selgitas Toom. "Töögrupp on töö lõpetanud ja kuu vähem kui nädala pärast võtame selle vastu. Seal on märgitud, et korruptsioon on lubamatu," ütles Toom.

Raimond Kaljulaidi kriitika puhul häiris Toomi see, et Kaljulaid tegi seda avalikult. "Aga kõik see käib muidugi sõnavabaduse raames. Raimond ütles, mida ta pidas õigeks. See on tema linnaosa, ta tundis, et see teda puudutab. Ja muidugi pidi ta midagi selle osas ütlema. Oleks imelik, kui ta oleks olnud vait," leidis Toom.

Küsimusele, kuidas on juhtunud nii, et varem Eesti õigussüsteemi ja korrakaitseasutusi teravalt kritiseerinud ja seda kallutatuses süüdistanud Keskerakond on nüüd kurssi muutnud, möönab korruptsioonijuhtumeid ja nende vastuvõetamatust, vastas ta, et korruptsiooni osas ei ole Keskerakond varem kedagi kaitsnud ja tegemist oli sellistel puhkudel hoopis muude küsimustega.