Yana Toom Savisaarest: kui kohtupidamine Savisaare üle jätkuks, siis ta sureks kohtusaalis

Keskerakonna liikme Yana Toomi sõnul valdas teda kergendus kuuldes, et kohus otsustas lõpetada kohtupidamise partei endise juhi ja eelmise Tallinna linnapea Edgar Savisaare üle.

"Ja mul on väga kahju, et seda ei tehtud varem," ütles Toom intervjuus ERR-ile. Vastates küsimusele, kas tal on kahju, et nüüd ei saagi teada, kas Savisaar on toime pannud kuriteod, milles prokuratuur teda süüdistas, ütles Toom, et muud valikut ei olnud.

"Siin oli vist kaks valikut: kas me kunagi ei saagi teada või siis Edgar sureb kohtusaalis. Arvestades meie kohtupidamise tempot ja seda, kuidas asi seni kulges, ma arvan, et see kohtupidamine võiks kesta veel aastaid," rääkis Toom.

Tema hinnangul Savisaar tervise tõttu poliitikasse enam ei tule.