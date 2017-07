Yana Toom: Savisaare videost ei saa eraldi valimisliidu loomist välja lugeda, kuid tema puhul ei tohi keegi üllatuda

Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom ei loe eile avaldatud Edgar Savisaare videost välja, et ta Keskerakonnast eraldi valimisliidu looks, kuid rõhutab, et seda ei saa ka välistada.

Juuli alguses Keskerakonnast eraldiseisva valimisliidu loomisest loobunud Yana Toom pole pärast Keskerakonna rüppe jäämist Edgar Savisaarega suhelnud, mistõttu ei tea ka täpselt, mida erakonna endine juht oma eilse videopostitusega silmas pidas.

Oma tagasitulekust teatanud ja töövõite esile tõstnud Savisaar andis mõista, et teda on liialt vara maha kantud. Ta rõhutas, nimesid mainimata, et nad on kindel valik, samal ajal oli taustaks aga Yana Toomi, Olga Ivanova ja Oudekki Loone foto.

"Mina sealt veel eraldi valimisliitu välja ei lugenud. Kuigi see ei ole muidugi välistatud," märkis Toom, "Edgar Savisaare puhul ei tohi keegi üllatuda. Ta on ikka suurmeister kõikvõimalikes üllatustes."

Ta pakkus, et Savisaare video võib olla ajendatud paar tuhat allkirja kogunud liidust Savisaare toetuseks.

Savisaar ajastas oma video avalikustamise poolteist päeva enne Keskerakonna Tallinna nõukogu kogunemist, mil tema kandideerimist arutatakse ja tõenäoliselt ka ametlik kandideerimise ettepanek tehakse. Toom ei pea seda provokatsiooniks või survestamiseks. "Tallinna nõukogu liikmena võtaksin ma seda kui ühte infokildu, et see pilt, mida homme arutada, oleks veidi täiuslikum," selgitas Toom.

Europarlamendi saadik on kindel, et Tallinna nõukogu teeb Edgar Savisaarele ettepaneku erakonna Tallinna üldnimekirja esinumbrina kandideerida. "Ma ei näe põhjust, miks seda mitte teha, kui sellest oli juttu. Kui me ei suhtle meedia kaudu, siis selge see, et keegi peab selle ettepaneku talle ametlikult tegema. Peale homset see saabki ilmselt tehtud."

Savisaarega ühise valimisliidu loomist plaaninud Oudekki Loonel ja Olga Ivanoval soovitab Toom Keskerakonna nimekirjas kandideerida. "Minu sõnum oleks neile see, et kui me saavutasime teatud tasakaalu erakonnas, siis seda tasakaalu oleks mõistlik hoida erakonna sees," ütles Toom.

Kuigi Toom loobus Savisaare, Loone ja Ivanovaga eraldiseisva valimisnimekirja loomisest, on ka tema videos oleval fotol kujutatud. Toomi hinnangul ei tasu sellest midagi välja lugeda. "Nii meedial kui poliitikutel on komme natuke üle reageerida. Me näeme salapäraseid vihjeid seal, kus neid üldse ei ole. Ma arvan, et mina sattusin sinna ilmselt juhuslikult, ja ma kindlasti ei võta seda varjatud ettepanekuna. Meil on Edgariga sellised suhted, et kui vaja, siis ta helistab mulle ja räägib asjad otse üle, nii et pole vaja sellist vihjet," leidis Toom.