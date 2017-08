Yana Toom: Savisaare nimekiri on erakonnale kahjulik, see pole Edgarilt tark samm

„Kindlasti ei hakka ma Edgarit kritiseerima, aga leian, et see pole tark samm. Ma näen sellest kahju vaid erakonnale,“ sõnas Keskerakonna eurosaadik Yana Toom Savisaare ja Ivanova liidu sünni kohta. „Hea meel on vähemalt selle üle, et nüüd on lõpuks kõik selge.“

Uskuda võib, et Edgar Savisaar kandideerib lasnamäel. Keskerakonna Lasnamäe esinumbri Mihhail Kõlvarti ja Edgar Savisaare vastasseisu tulemusi Lasnamäel ei soovinud Toom ennustada. „Ma praegu võib-olla isegi ütleks, et Kõlvart on tugevam kandidaat kui Savisaar.“ Toom lausus, et just Kõlvartiga oletatav eri barrikaadide poolele sattumine oli üks ajenditest, miks ta otsustas jääda, kuna seda ta ei soovinud.

Toom sõnas, et kõige enam peaks selle üle rõõmustama just konkurendid teistest erakondadest. „Kui ma veel mõtlesin, kas osaleda nimekirjas või mitte, tekitas mulle tugevaid kahtlusi see, et esimest korda elus oli mul olukord, kus mulle pakuti raha valimiskampaaniaks igalt poolt ja palju. See tekitas kahtlusi, et kelle huvides see ikka toimub.“

Toom lausus, et tema ei ruttaks kedagi välja visata, kuid lausus, et eks kõik oleneb sellest, millisel määral hakatakse kampaania ajal sildu põletama. „Peamine oht on see, et meie valija lööb lihtsalt käega ning ei lähe valima.“

Vastse nimekirja piirjooned hakkavad aimuma täna kella 15. ajal, kui Olga Ivanova annab pressikonverentsi. Delfi kajastab sündmusi otsepildis ja -blogis.