Yana Toom saadab Sven Sesteri idee pikalt: jama jutt! Üldine eestikeelne haridus ei tule kõne allagi

Isamaalasest riigikogulane Sven Sester pakkus välja, et venekeelne haridus tuleks Eestis lõpetada. Yana Toom peab seda võimatuks ja nimetab Sesteri juttu suisa jamaks.

Keskerakonda kuuluv eurosaadik Toom peab riigikeelse üldhariduse kehtestamist põhimõtteliselt võimatuks. "Valimised tulevad ja see annab võimaluse igasugust jama suust välja ajada. See ei ole tehtav!"

Tema hinnangul pole see võimalik mitmel põhjusel. "Kõik need vene lapsed 1. septembrist eestikeelsetesse koolidesse ära ei mahu. Meil pole ka õpetajaid ja isegi kui me eeldame, et me topime kõik venelased eestikeelsetesse koolidesse, peame saavutama kokkuleppe ka eestlastega, kes peavad leppima sellega, et iga kolmas nende lapse klassikaaslane on venelane," väitis Toom täna Delfile.

Sellise otsuse jaoks konsensuse saavutamist ühiskonnas Toom ei näe. "Ei ole võimalik, et kakskümmend aastat peale iseseisvuse taastamist lihtsalt sõidetakse ühest kogukonnast üle. Need on valijad, kellel on hääleõigus. See on äärmiselt rumal ettepanek sellisel kujul nagu ma seda lugesin," ütles Toom.

Seda, kas teemat Keskerakonna sees arutatud on, Toom kommenteerida ei osanud. "Ma olen praegu Strasbourgis. Ma ei tea, kas siin on või ei ole midagi arutada. Minu jaoks ei tule see kõne allagi. Mina olen selle vastu, sest inimesel peab olema valik, mis keeles oma lapsi harida, sest nad on maksumaksjad," ütles Toom.