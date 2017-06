Yana Toom: Pevkuri teade euroliberaalide hukkamõistust on fake-uudise õpikunäide

Yana Toom kinnitab, et Reformierakonna esimees Hanno Pevkur eksitab avalikkust, väites, et „ALDE nõukogu ühemõtteliselt mõistis hukka“ Yana Toomi külaskäigud Süüriasse.

"ALDE nõukogu töövormiks on poliitiliste teemade arutelu ja nende põhjal resolutsioonide, pöördumiste või siis mõttepaberite vastu võtmine. Ühtegi dokumenti, kus oleks mainitud Toomi Süürias käigud, pole Ljubljanas ei arutatud ega vastu võetud. Enamgi veel – kohalolijate kinnitusel Yana Toomi nime pole mainitud ka istungite käigus," seisab Yana Toomi tänases pressiteates.

"Pole välistatud, et Hanno Pevkur jutustas ümber lauajutud, aga sel juhul tegemist on klassikalise fake-uudisega, mis ei kajasta rohkemat, kui Pevkuri personaalset soovmõtlemist," pakub Toom. "Reformierakonna esimehele teadmiseks niipalju, et ALDE nõukogusse kuuluvad 60, mitte kahe partei esindajad, nagu jääb mulje tema pressiteatest."

Täna jõudis avalikkuse ette info, et nädalavahetusel Ljubljanas kogunenud Euroop Liberaalide ja Demokraatide Partei (ALDE) nõukogu mõistis ühemõtteliselt hukka ALDEsse kuuluva europarlamendi saadiku, juhtiva keskerakondlase Yana Toomi külaskäigud Süüriasse ja kohtumised sõjakurjategija Bashar Al-Assadiga.

Esimest korda külastas Yana Toom Euroopa Parlamendi delegatsiooni liikmena Süüriat ning kohtus riigi presidendi Bashar al-Assadiga mullu juulis. Teine Toomi Süüria-reis ja Assadiga kohtumine leidis aset sama aasta detsembris. Kolmas Assadi ja Toomi kohtumine toimus tänavu märtsis. Toomi ja Assadi sõbraliku läbisaamise on varem hukka mõistnud ka Keskerakonna esimees peaminister Jüri Ratas öeldes, et ise ta nii teinud ei oleks ning head suhted diktaatoriga ei tee kellelgi au.