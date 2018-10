Yana Toom on Kaja Kallases pettunud: halloo, Kaja, kuidas sa nii ruttu unustasid, mis on poliitiline kultuur?!

"Kui vaatame poliitilist kaarti, mis meil ees on, siis kui paneme kokku ükskõik mis kombinatsioonid, siis see (Reformierakonna ja EKRE koalitsioon - toim) on kõige hullem," vahendab ERRi uudisteportaal Toomi öeldut.

Toomi väitel ei suuda Eesti parempoolsed erakonnad siinseid venelasi kõnetada sel lihtsal põhjusel, et venelased on ühiskonnas madalamatel positsioonidel.

Toomi sõnul on Eesti poliitikas erinevalt Euroopa Parlamendist toksilisem õhkkond, mille ilmekaks näiteks olevat Kaja Kallase muutumine inimesena.

"Me saime Kajaga Euroopa Parlamendis väga hästi läbi. Me istusime kõrvalruumides ja tegime koostööd. Aga nüüd ma loen lehest, et Kaja sõnul ajavat Yana Toom Kremli asja. Halloo, Kaja, kuidas sa nii ruttu unustasid, mis on poliitiline kultuur?!"

Toomi ja Kallase vahel on viimasel ajal palju avalikku ragistamist - Delfi kajastas mõni aeg tagasi näiteks sedagi, et Kallas torkas ühe Instagrami postituse all teravalt Jüri Ratase keeleoskuse pihta. Yana Toom leidis, et see on lapsik ning imestas, kas see saabki olema poleemika tase.