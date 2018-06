Yana Toom on enda koju registreerinud neli Luganski põgenikku

Keskerakonda kuuluv Euroopa Parlamendi liige Yana Toom ütles intervjuus ERR-ile, et on koju registreerinud neli Ukraina konflikti piirkonnas asuvast Luganskist pärit põgenikku.

"Mul on kodus registreeritud neli Luganski põgenikku, kes justkui elavad minu juures," ütles Toom. "Sest muidu Eesti neile asüüli ei anna, Ukraina on suur, mine kuhu tahad. Aga Luganski passiga eriti kuhugi ei pääse, ega Lvivis neid keegi näha ei taha," lisas ta.

Selleks, et nad saaksid Eestis elamisloa, pidi Toom, kinnitama, et kui midagi peaks juhtuma, on tal neist igaühe jaoks piisavalt palju raha. "Õnneks, minu palgaga, saan endale seda lubada."

Toomi sõnul õnnestus saada neli elamisluba, tütarlaps omandab kolmandat kõrgharidust ja lapsed läksid kooli. "Kõigepealt nad lihtsalt tulid minu (Tallinna – toim) büroose, kus mul on kodanike vastuvõtt ja juristid annavad nõu," ütles Toom.