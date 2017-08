Yana Toom: olen vähemalt kolmel korral pakkunud Savisaarele europarlamendi kohta, ta pole tahtnud

Yana Toom nendib, et oleks meelsasti näinud Edgar Savisaart enda asemel Euroopa Parlamendis, kuid soov on ühepoolne.

Toom kirjutab Facebookis, et pärast Savisaarega juhtunud õnnetust, on ta vähemalt kolmel korral pakkunud Savisaarele oma kohta. Savisaar on nimelt tema asendusliige. "Vastus oli, et mõtleme selle peale, kui muud võimalused on ammendatud," vahendas Toom Savisaare hoiakut.

Toom võttis Facebookis parlamenditeemal sõna, kuna Delfi juhtis eile tähelepanu, et Toomi sõnavõtus oli vastuolu, viidates, et ta saaks Euroopa Parlamenti ka Keskerakonna toeta. Toom selgitab, et pole väitnud, et sai nii Euroopa Parlamenti varasemalt, küll aga näeb ta sellist võimalust tulevikus.

"See oleks tehtav, kuid eelduseks oleks erakonna lõhkumine ja selle arvelt endale punktide kogumine. Tänaseks on selle tee valinud teised inimesed, mina aga üritan säilitada Keskerakonna nägu erakonna seest, mitte väljastpoolt," ütleb ta. "Kusjuures, minu enda jaoks pole veel selge, kas ma üldse kandideerin järgmine kord Euroopa Parlamenti."