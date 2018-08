Yana Toom: Narvas pole tegu korruptsiooniga, vaid protseduurireegli täitmatajätmisega

"Äriühingud, millest eilsetes uudistes juttu on, on tegelikult linna sihtasutused," märkis Toom. "Selles mõttes pole tegu korruptsiooniga nagu ajalehtedest loeme, sest keegi pole isiklikku kasu saanud."

Toomis sõnul on kahtlustuste järgi rikutud on korruptsioonivastase seaduse punk, mis sätestab toimingupiirangu. Volikogu liikmed oleks pidanud end volikogu liikmena linna äriühingusse kuulumisega samal ajal viimase üle otsustades ennast huvide konflikti tõttu hääletamisest taandama.

"Narva volikogus on otsuse vastu võtmiseks vaja kuusteist häält, kuna liikmeid on kokku komkümmend kaks ja opositsioon reeglina ei toeta koalitsooni ettepanekuid," märkis Toom. "Seadus näeb ette ka seda, kui hääl on asendamatu, tuleb see vastavalt ka vormistada. Seda pole tehtud ja see on muidugi viga ja nii ei tohiks teha," leidis ta.

Toomi sõnul on ta siiani tutvunud Aleksei Voronovile, Larissa Oleninale, Aleksei Mägile ja Jelena Bahomovale esitatud kahtlustustega. "Aga me ei tea, kas asi süüdituseni üldse jõuab," ütles Toom Delfile.

Kommenteerides täna ilmunud uudist, kus kahtlustatavad süüdistasid minister Andres Anvelti poliitilistel põhjustel kahtlustuste esitamisele mahitamises, ütles Toom, et eelnimetatud volikogu liikmed kinnitasid talle, et pole seda väitnud.

"Ma ka usun seda, sest me teame, kui oluline on koalitsiooni tervis. Aga sellises olukorras võivad muidugi emotsioonid lakke tõusta ja öeldakse igasuguseid rumalusi," märkis ta.

Toom kinnitas lisaks sellele, et sündmuse tõttu 20. augustiks Narva volikogu esimees valimata ei jää ja volikogu seetõttu laiali minema ei pea.

Kaitsepolitsei kuulas eile üle kaheksa Narva linnavolikogu liiget, keda kahtlustatakse korruptsiooniseaduse rikkumises, kuna nad ei taandanud ennast volikogus hääletustelt, kus otsustati nendega seotud äriühingutele vara andmist või nende finantseerimist.