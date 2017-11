Yana Toom mõjukate tabelist: fakt, et esikümnes on neli keskerakondlast ja kolm venelast, teeb rõõmu

Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom kritiseeris Eesti Päevalehe mõjukate tabelit, aga rõõmustas, et mõjukate seas on palju keskerakondlasi ja venelasi.

"Üldiselt suhtun sellisesse meelelahutusse skeptiliselt, sest selles nimekirjas pole piisavalt inimesi, kellel on tegelikult mõju ja kaalu ning seal on täiesti arusaamatuid isikuid. Aga see fakt, et esikümnes on neli keskerakondlast ja kolm venelast, teeb siiski rõõmu," kirjutas Toom.

Eesti Päevalehes avaldatud Eesti mõjukate edetabeli tipus on peaminister Jüri Ratas, teistest keskerakondlastest on neljandal kohal Mihhail Kõlvart, seitsmendal Kadri Simson ja üheksandal Yana Toom.

Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski.