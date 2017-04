Yana Toom: Mida kuradit? Eesti välisminister kiidab heaks ameeriklaste rünnaku Süüria vastu?

Keskerakondlasest Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom on raevus, et Eesti toetab USA rünnakut Süüria vastu.

"Mida kuradit? Eesti välisminister kiidab heaks ameeriklaste rünnaku Süüria vastu? Ilma ÜRO resolutsioonita? Sõda teise riigi vastu. "Asjakohane ja vajalik". "Poliitiline pööre". See pole mingi pööre, see on läbikukkumine ja rahvusvahelise õiguse rikkumine. Mine räägi nüüd, kuidas keegi teine seda rikub ja kuidas see on vastavõetamatu.

Mikser on loll. Pardon my French," kirjutas ta Facebookis.