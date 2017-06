Yana Toom lubab, et keskerakondlaste hääled jäävad püsima

Keskerakonna eurosaadik Yana Toom lubas, et kui moodustatakse Edgar Savisaare valimisliit, võib valitsuskoalitsioon endiselt kõikide keskerakondlaste häältega arvestada.

"Koalitsiooni hääled igal juhul püsivad, valitsus ajab õiget poliitikat. On hea, et Keskerakond on tulnud välja opositsioonist ja on valitsuses," ütles Toom ERR-ile.

Ta kinnitas, et valimisliit tõenäoliselt luuakse. "Homme ilmselt teade valimisliidu moodustamisest tuleb," ütles Toom.

Edgar Savisaar ja tema toetajad teatavad kolmapäeval ilmselt eraldi valimisnimekirja loomisest kohalikeks valimisteks.

Valimisnimekirja juhib Edgar Savisaar, Riigikogu liikmetest kuulub sinna veel Olga Ivanova ja Oudekki Loone ning võimalik, et ka Peeter Enrits.

Peeter Ernits ütles teisipäeval aga et tegeleb praegu jõuliselt Tartumaa piirkonna valimiste ettevalmistamisega ja et tema poolt oleks kummaline samal ajal alternatiivses valimisnimekirjas kandideerida. Samas ei öelnud ta selgelt, kas ta kandideerib Keskerakonna nimekirjas.

Suure tõenäosusega kandideerib nimekirjas ka europarlamendi saadik Yana Toom. Ametlik kinnitus nimekirjale peaks tulema homme toimuval pressikonverentsil, kus asjaosalised oma plaane tutvustavad.