Yana Toom läheb lähiajal taas Süüriasse

Viimati möödunud aasta detsembri lõpus Süürias käinud Euroopa parlamendi saadik Yana Toom külastab lähinädalatel taas Süüriat. Kavas on külastada nii Homsi kui Aleppo linna.

2016. aasta juulis ja detsembris Süüria Hispaania-saatkonna kutsel Süüriat külastanud ja sealhulgas mõlema viisidi käigus ka riigi presidendi Bashar al-Assadiga kohtunud europarlamendi liige Yana Toom läheb lähinädalate jooksul uuesti Süüriasse, et seekord minna teisele poole rindejoont.

Toom plaanis juba eelmisel korral Alepposse jõuda, kuid sinna europarlamendi saadikuid ei viidud, ehkki see oli reisi algne eesmärk. "Juhtus nii, et selleks ajaks, kui me saabusime, kaotasid valitsusväed kontrolli umbes 50-kilomeetrilise teelõigu üle, seda vastutust aga, et saata Euroopa parlamendi liikmed soomukiga ja riskida nende eludega, võeta ei juletud," selgitas Toom.

"Ma loodan, et me pääseme järgmisel aastal Süüriasse teisele poole rindejoont, et kuulata ka sealseid inimesi, sest ausalt öeldes see, mida mulle räägiti seekord, ei erinenud oma sisu poolest sellest, mida ma kuulsin juulikuus. Nii et ilma Aleppota see polnud päris see, mida ma tahtsin," tõdes Toom 31. detsembril vahetult pärast teist visiiti Tallinnasse saabudes.

Toona avaldas Toom lootust, et kordab visiiti juba käesoleva aasta jaanuaris või hiljemalt veebruari keskel. Täna selgus, et europarlamendi saadik alustab taas teekonda sõjapiirkonda lähinädalatel.

"Reisikava on kokku pandud, seekord sōidame viieks päevaks, millest kolm oleme Süürias. Aleppo ja Homsi külastus on kavas, plaanis on ka kohtumised Liibanoni pealinnas Beirutis," kinnitas Toom Delfile.

Täpset minekuaega ei saanud Toom julgeoleku kaalutlustel avalikustada. "Küll aga vōin kinnitada, et lähinädalatel," märkis europarlamendi saadik.

Süüriasse läheb kuus Euroopa Parlamendi liiget

Toom lisas, et hetkel on teada, et Süüriasse läheb veel viis Euroopa Parlamendi saadikut, kelle nimesid ei saa ta avalikustada, kuna pole saanud nende nõusolekut. "Ei saa ka küsida - parlamendis on nn roheline nädal."

Juulis käis Toom Süürias koos hispaanlasest europarlamendi liikme Javier Cuosi Permuy ja Läti saadiku Tatjana Ždanokaga.

Detsembris kuulusid peale Toomi delegatsiooni ka Euroopa Parlamendi liikmed Andrejs Mamikins Lätist ja itaallane Stefano Maullu. Assadiga kohtusid üheaegselt Euroopa Parlamendi ja Venemaa föderatsiooninõukogu delegatsioonid. Viimast juhtis väliskomitee esimees Konstantin Kossatšov.

Reisi organiseerimisel on abiks Punane Rist

Toom märkis, et moodustas koos kümne mõttekaaslastega Euroopa Parlamendis Süüria rahuprotsessi toetusrühma. "Loodetavasti peale visiiti saame rohkem informatsiooni ja liikmeid juurde," avaldas ta lootust.

Samas on ta korduvalt kinnitanud, et käis visiitidel oma vabal ajal ning enda kulul ning esindab vaid iseennast.

Oma kulul reisimine on ka pisikese erandiga tõsi. Nimelt ei saanud ta juulis ühe öö eest Damaskuse hotellis tasuda, kuna tal polnud võimalik seda broneerida, sest turvalisuse kaalutlustel ei öelnud Süüria valitsuse esindajad talle hotelli nime ega aadressi. Teise reisi eest maksis Toom täies mahus ise.

Seekord on Toomile ja teistele europarlamendi saadikutele reisi organiseerimisel abiks Punane Rist.

Süürias sõjast parema ülevaate saamiseks

Toom on korduvalt selgitanud, et külastab Süüriat sellepärast, et oma silmaga riigis toimuvast ülevaade saada ning probleemide olemust mõista, et omakorda aidata põgenikekriisi lahendada.

"Mida ma selle arusaamisega peale hakkan? Edastan kolleegidele, kelle abil loodan anda oma panuse sellesse, et kõikide osapoolte vahel tekiks midagigi dialoogi moodi," kirjutas Toom detsembris Facebookis.