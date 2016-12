Yana Toom läheb jälle Süüriasse

Euroopa parlamendi saadik Yana Toom (KE) läheb jälle Süüriasse, kaaslaseks kirjanik Andrei Hvostov.

"Lähen koos Yana Toomiga sündmuste keskpunkti - Süüriasse. Yana polnud üldse nõus, et ma sellest praegu kirjutan, sest ta ei tahtnud oma emale rääkida sellest reisist, aga ma ikkagi veensin teda, et pole vaja üritada naasklit kotis hoida," kirjutas Hvostov Facebookis.

"Ma nüüd aiman, et on mitmeid häid inimesi ja kaasatundjaid, kes soovivad Toomile ja Hvostovile head sinnajäämist, aga ma juhin tähelepanu, et kui kevade poole peaks juhtuma Putini ja Trumpi vahel mingi kokkulepe (üle meie peade), siis läheb Eesti ühiskonnal Toomi väga-väga vaja.

Nii et paluge Vägede Jehoovat, Taarat, pendliliigutajate haldjaid või mida keegi usub, et ta viiks meid ilusasti sinna ja tooks tagasi ka," lisas Hvostov.

Toom käis Süürias ka selle aasta juulis ja kohtus seal ka president Bashar al-Assadiga.