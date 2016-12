Yana Toom: läbirääkimistel Erdoganiga ei olnud ühtegi Euroopa Liidu esindajat

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom kirjutas täna Facebookis, et tema mõju ei tasu üle hinnata.

"Spekulatsioonid selle kohta, et eile Damaskuses sõlmiti vaherahu, mille juures viibisid Assad, Toom ja Kosatšov on musternäide sellest, millise narratiiviga on harjunud opereerima meie poliitiline eliit ja meedia. Mitu kuud kestnud pingelised läbirääkimised, mida peeti kinniste uste taga tihtilugu tipnevad sellega, et päeval X kui vedrujänesed on kohal poliitikud, kellest tehakse pilte ja kes tagasihoidlikult annavad mõista, et juhtunus on ka mõningane nende panus," kirjutas Toom.

Eile teatasid Venemaa ja Türgi, et Süürias on sõlmitud vaherahu valitsusvägede ja opositsiooni vahel.

"Ei ole. Kurb tõdeda, aga läbirääkimistele Erdoganiga mind ei kutsutud. Enamgi veel - ega seal läbirääkimiste juures ei olnud ühtegi Euroopa Liidu esindajat. Kahjuks. Mis taaskord näitab, et meie roll kogu protsessi juures on marginaalne. Mis ei tähenda, et me ei peaks selle vastu huvi tundma."

"Mis aga välispoliitilist kaalu puudutab, siin on Hvostovil tuline õigus - nii minu enda kui ka näiteks kolleg Paedil on see nullilähedane. Ja ega ma ei kipu ülehindama ka teiste meie "välispoliitikute" hääle võimsust. Tõsi küll, koorilaulu puhul ei oma see erilist tähtsust, aga kui viisi ei pea, pole ju mõtet kooris laulda. Mina - ei pea," lisas Toom.

Loe veel

"Käin seal, kus on huvitav käia, kohtun nendega, kellest sõltub probleemide lahendamine ja üritan asjadest aru saada. Mida ma selle arusaamisega peale hakkan? Edastan kolleegidele, kelle abil loodan anda oma panuse sellesse, et kõikide osapoolte vahel tekiks midagigi dialoogi moodi."

"Aga - rõõmusõnum siiski! - keskööl alganud vaherahu veel peab, ja mul on siiralt hea meel, et selle esimesel päeval ma olin Damaskuses. Kuigi see on kaheksas vaherahu viie aasta jooksul, tahaks loota, et seekord peab," kirjutas Toom.