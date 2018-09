Yana Toom: kui EKRE oma sõnu venelastest ei söö ja sellisest jutust ei loobu, ei saa ka mingit koostööd nendega olla

"Praegu käib lehmakauplemine kõigis erakondades ja küll me veel näeme ülejooksikuid, kuid nad ei pea olema ilmtingimata Keskerakonnast. Aga koalitsioonierakondadest võib neid veel tulla – inimesed vaatavad, et EKRE-l on hea reiting ja lühike pink, neil pole valimisteks piirkondade esinumbreid. Ja kui kellelegi minnakse esinumbri kohta pakkuma, võib ta sellele liimile minna," ütles Toom ERR-i uudisteportaalile.

Peeter Ernitsa ülehüppamisse Keskerakonnast EKRE-sse suhtus Toom rahulikult.

"Eks seda oli õhust aimata ja tema meelsus on teada. Aga äärmiselt ebaviisakas, et fraktsioonikaaslased said Ernitsa sammust teada meedia kaudu, nii korralik inimene ei tee. Üldiselt aga vaatas ta reitinguid ja siis vaatas, et see [EKRE] ongi tema vaimne kodu," rääkis ta.

"Kui keegi läheb EKRE-sse, siis mina nutma ei hakka, sest nende retoorika on mulle täiesti vastuvõtmatu, viimati imeline etnilise profileerimise idee ja jutt, et kohalikud venelased on Kremli tekitatud vähkkasvaja. Kui nad oma sõnu ei söö ja sellisest jutust ei loobu, ei saa ka mingit koostööd nendega olla," väitis Toom.