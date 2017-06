Yana Toom: Keskerakonnaga konkureerivat valimisliitu pole plaanis luua! Minu kandideerimine on lahtine

Erinevalt Oudekki Loonest Yana Toom võimaliku valimisliidu loomise teemaga ei flirdi, küll aga on ebaselge, kas ta ise Keskerakonna eest kandideerib.

Eile kajastas Delfi, et niinimetatud Edgar Savisaare leeri kuuluvad keskerakondlased kaaluvad partei riigikogu fraktsiooni liikme Oudekki Loone sõnul Keskerakonnaga konkureerivas valimisliidus kandideerimist.

Õhus olevatele kahtlustele lisas eile hoogu erakonna esimees, peaminister Jüri Ratas, kes vihjas partei volikogu ees Tallinna esinumbreid tutvustades, et Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom ei pruugi Põhja-Tallinna esinumbrina kandideerida.

Täna sõnas Toom Delfile, et hetkel on nii nagu Ratas on öelnud."Mina rohkem neid kuuldusi ei kommenteeri," sõnas Toom ja lisas, et küll tulevikus saab rohkem teada. Kuuldavasti olevat Toom Ratasele kinnitanud, et teeb otsuse lähipäevil.

Oudekki Loone ütles, et kohalikeks valimisteks eraldi nimekirja loomine on siiski kõne all olnud. Toom selles osas samas paadis ei istu. Tema teada parteiga konkureerivat valimisliitu pole plaanis luua. "Keskerakonna liikmed omavahel kindlasti konkureerima ei hakka," väitis Toom. Ta märkis ka, et tema teada keegi Keskerakonnast lahkuma ei hakka.

Kui Toom Põhja-Tallinna esinumbri kohast loobuks ja võib-olla üleüldse ei kandideeriks, oleks see Keskerakonnale suur hoop. Võib julgelt öelda, et ta oleks üks suurimaid (kui mitte suurim!) häältemagnet kogu linna peale.

Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaat on Taavi Aas, kes nüüd hoogsalt kampaaniat teeb ja meedias rohkem silma paistab. Tema varasemad valimistulemused on olnud pehmelt öeldes tagasihoidlikud. Siiani on küsimärk veel sellegi kohal, kas Edgar Savisaar ise plaanib kandideerida. Keskerakonna poolt on öeldud, et tal see võimalus on, ent Savisaaar pole seda ise kinnitanud. Ilmselgelt on tal praegu ka rohkem tegemist terviseprobleemide ning kohtulahingutega.