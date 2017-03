Yana Toom kandideerib sügisestel valimistel, tõenäoliselt Narvas

Europarlamendi keskerakondlasest saadik Yana Toom kandideerib tänavu oktoobris kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kuid kas Narvas või Tallinnas, jätab ta praegu välja ütlemata.

Yana Toom kinnitas Delfile, et ta kandideerib sügisel toimuvatel kohalikel valimistel. Toomi sõnul on ta kandideerimist arutanud paljudega, seal hulgas erakonna juhi Jüri Ratasega. Kus Toom kandideerib, ta veel öelda ei soovinud. „Inimesed peavad sellest teada saama minu käest,” viitas Toom erakonnakaaslastele kandideerimispiirkonnas.

Seni on Toom kandideerinud Tallinnas, kuid sel korral võib ta kandideerida hoopis Narvas. „Mul palus seal tungivalt kandideerida Keskerakonna Narva osakond. Lubasin kolleegidele toetust, kuid linnapeaks kandideerida ma ei kavatse,” ütles Toom jaanuaris ERRi venekeelsele uudisteportaalile.

Toom ütles ka, et ta on valmis kandideerima Tallinnas, kui partei seab ta pealinna linnapea kandidaadiks. Veebruaris otsustas Tallinna nõukogu nimetada kohalikeks valimisteks Mustamäe ringkonna esinumbriks Tallinna linnapea kohuseid täitva Taavi Aasa ja Lasnamäe ringkonna esinumbriks abilinnapea Mihhail Kõlvarti. Toom on viidanud, et Kõlvartiga samasse ringkonda konkureerima minna ei ole tal mõtet. Linnapeakandidaati pole erakond veel välja hõiganud.

Seni on Toom kohalikel valimistel kandideerinud Tallinnas. 2009. aastal kogus ta 972 ja 2013. aastal 5327 häält. Narvas on Keskerakonna esinumbriks olnud Mihhail Stalnuhhin ja Keskerakond on Narvas võimul.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 15. oktoobril.