Yana Toom kaitseb Varro Vooglaidi: naljakal kombel kasutatakse võitluses meie mõlemaga samu võtteid

Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom (KE) kaitses täna Facebookis SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juht Varro Vooglaidi.

"Varro Vooglaidi aborditeemalised sõnavõtud vihastavad mind välja. Samuti ei jaga ma tema EL-i tuleviku visiooni, kuid naljakal kombel võitluses meie mõlemaga kasutatakse samu võtteid. Selles, et vene kaardiga suretatakse välja igasugune arutelu, on tal tuline õigus. Nii et Objektiivi toetamine on igati mõistlik tegevus," kirjutas Toom Facebookis.