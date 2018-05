Yana Toom enda vastu suunatud kodakondsuse äravõtmise eelnõust: lollid eelnõud ei peaks läbi minema

Telefoniintervjuus lisas Toom, et ta ei näe põhjust olla mures, sest seaduses on juba täna kodakondsuse ära võtmise mehhanism lahti seletatud, samamoodi on seal selgelt kirjas, et kodakondsust ei saa kelleltki ära võtta tema veendmuste järgi. "Kui me hakkame veendumuste järgi hindama, kes kodanikuks sobib, siis see pole enam demokraatlik riik," ütles Toom, "lollid eelnõud ei lähe riigikogus läbi,".

Ta jätkas, et kuigi eelnõus on vajalikke punkte, näiteks topeltkodakondsuse küsimusega tegelemine. "Eelnõu eesmärk oli laiendada eestlust, sellega võib igati nõus olla, aga ma ei ole nõus, et me valime seda riikide järgi, vältides Venemaad. Näiteks Petserimaal on terve hulk topeltkodakondsusega ning Eesti juurtega inimesi, kuidas me nende puhul käitume?" küsis Toom.

Ta avaldas lootust, et eelnõu menetlemise käigus kaob sellest juba reguleeritud osa ning eelnõu pakub lahendust tänasele olukorrale, kus kodakondsusseaduse järgi võib olla vaid üks kodakondsus, kuid põhiseaduse järgi ei või kelleltki sünnijärgset kodakondsust ära võtta.

Reformierakonna fraktsioon algatas sel nädalal kodakondsusseaduse muutmise eelnõu, millega taodeldakse nii topeltkodakondsuse lubamist neile, kes on Eesti kodakondsuse omandanud sünniga, aga ka eriliste teenete eest antud kodakondsuse ära võtmist, juhul kui suhtumine Eesti vabariiki on muutunud kohatuks. Toom sai Eesti kodakondsuse 2005. aastal Andrus Ansipi valitsuse ajal ning see otsus on teeninud pidevat kriitikat.