Yana Toom: aeg on kaaluda venekeelse kogukonna kultuuriautonoomiat

Raadio 4 saatejuhid ütlesid, et Keskerakond on hakanud liikuma vasakult paremale. Toom ei olnud sellega nõus ning ütles, et Keskerakond ei suundu paremale, vaid liigub aktiivse venemeelsuse juurest mõõdukama suuna poole, vahendab ERR Uudised.

"Ka mulle ei meeldi paljud asjad, aga nende muutmiseks on vaja olla partei liige. Praegu käib töö erakonna programmiga, mida esitletakse kongressil oktoobri keskel. On mitmeid asju, mille eest ma iga päev võitlen ja mis peavad seal olema: venekeelse kooli arenguprogramm, võib-olla peaks mõtlema kultuuriautonoomiale," lausus Toom.

Tema sõnul on parteijuhid juba aastaid olnud riigikogus ning Tallinna ja Narva võimu juures nende inimeste häälte arvelt, kes nende ideid on toetanud.