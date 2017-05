Yana Toom aasta ema valimisest: Naisliidu statuut on jama ning diskrimineerib mitte-eestlasi

Eurosaadik Yana Toom leiab, et Naisliidu aasta ema valimise statuuti on kokku kirjutatud palju jama ning muu hulgas diskrimineeritakse halli passi omanikest emasid.

Statuudis seisab: "Aasta ema tiitlile võib kandideerida Eesti Vabariigi kodanik, kes koos abikaasaga on üles kasvatanud vähemalt kaks tublit last."

Yana Toomi büroo tuletab meelde, et 1998. aastast, kui see tiitel anti esmakordselt meie uusimas ajaloos, ei ole seda pälvinud ükski Eesti Vabariigi alaline elanik, kes on Vene Föderatsiooni kodanik või halli passi omanik. Samuti mitte ükski mitte-eestlanna.

"Sellesse statuuti on kokku kirjutatud nii palju jama, et mul on raske seda kommenteerida. Kes on "tublid lapsed"? Mispärast just kaks? Kas ema, kes kasvatab invaliidist last, pühendades talle kogu oma aja ja jõu, ei ole tunnustust väärt," imestab Yana Toom. "Ma ei hakka rääkimagi diskrimineerivast definitsioonist kodanik-mittekodanik. Sealjuures ei ole "tublide laste" kodakondsusest sõnagi, kuid nemad võivad ju igati olla kodanikud, erinevalt nende halli passiga emast."

Ta lisab, et on veider, et enne kui selle staatudi ümber tekkis skandaal, oli aasta ema tiitli andmine riikliku ulatusega üritus. "Nüüd aga tuli äkki välja, et see on mingi MTÜ eraasi ning kellele see ei meeldi, asutagu oma mittetulundusühing ja andku välja seda, mida hing igatseb."

Toom sõnab, et talle isiklikult emadepäev midagi erilist ei tähenda. "Minule on harjumuspärasem 8. märts. Ja minu emale samuti. Lapsed õnnitlevad mind küll ja see on väga meeldiv. Nad hellitavad mind muidugi, nii et emadepäev ei erine aasta kõigist meeldivatest päevadest."

Toomi emadepäeva soov on: "Olgu teie lapsed terved, õnnelikud ja uhked oma ema üle!"