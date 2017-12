Wiiralti stipendiumi pälvisid Eva Mustonen ja Mirjam Reili

Kultuuriminister Indrek Saar andis täna üle 3000 euro suurused Eduard Wiiralti nimelised stipendiumid, mille pälvisid Eesti Kunstiakadeemia (EKA) magistrant Eva Mustonen ja Arnhemi Artezi kunstiakadeemia magistrant Mirjam Reili.

Kultuuriminister Indrek Saar ütles tunnustuse üleandmisel, et stipendiumi määramine ei eelda „uueks Eduard Wiiraltiks olemist“ või legendaarse kunstniku loomepärandiga süvitsi tegelemist. „Kunstimaailm otsib üha uusi ühiskonna kõnetamise viise. Seekordsete laureaatide kunstilised väljendusvahendid on küll väga erinevad, kuid määravad meie kunstimaailma arengu olulise väärtuse, mis ongi lähenemisnurkade mitmekesisus ning kõnetavus,“ ütles Saar.

EKA skulptuuri ja installatsiooni eriala magistrant Eva Mustonen on õppinud semiootikat ja tekstiilikunsti. Ta on arenenud tugeva materjalitunnetusega installatsioonikunstnikuks, kelle teosed on empaatilised ja isiklikud ning puudutavad ühiskonnas olulisi teemasid. Möödunud suvel oli Tartu Kunstimajas vaadata tema isiknäitus „Teemantmaja“. Wiiralti stipendiumi komisjon tõstis Eva Mustoneni puhul esile väga selgelt sõnastatud otsingulist autoripositsiooni ning teoste ausat jutustavust.

Mirjam Reili õpib praegu Hollandis Arnhemi Kunstiakadeemia mainekas Werkplaats Typografie osakonnas graafilist disaini ja kujutavat kunsti. Tema otsingud kunstimaailmas keskenduvad visuaalkultuuri tarbimise uurimisele ning disaini rakendamisele kunstilise väljendusvahendina. Stipendiumikomisjon hindas tema julgust kunstiajaloo kõnetamisel ning kunstipraktika värskust. Reili performance-projekt „Talent at work“ analüüsib globaalset disaini- ja korporatiivkeelt ning teeb seda harvaesineval disaini ja kriitilise performatiivsuse vahealal.

Nagu ikka, pani Eesti Kunstimuuseum kui Eduard Wiiralti teoste suurim hoidja stipendiaatidele välja muuseumi nimelised kuldkaardid, mis tagavad eluaegse sissepääsu muuseumi kõikidesse filiaalidesse.

Eduard Wiiralti nimelise stipendiumiga edendatakse kunstiüliõpilaste õppe- ja loometegevust ja toetatakse nende enesetäiendamist. Stipendiume makstakse Wiiralti teoste kasutamise eest kogutud autoritasudest, mis laekuvad Eesti riigile.

Kultuuriministeerium annab Wiiralti stipendiumit välja alates 2004. aastast.