Weekendil käinud vähiravifond: Eesti noored ei ole hukas!

Eelmisel nädalal Pärnus toimunud Weekend Festivalil kogunes vähiravifondi „Kingitud elu” annetuskastidesse ligi 3200 eurot. Sama palju annetusi sai fond selle festivali publikult ka eelmisel aastal.

Vähiravifondi vabatahtlikud kogusid Weekendi alal annetusi kõigil kolmel festivaliõhtul.

„Muusika tümpsus, testosteroon möllas, ribid särisesid ning märjuke voolas, aga vähiravifond andis kõikidele võimaluse teha ühe spontaanse heateo,“ ütles vähiravifondi „Kingitud elu” juhataja Toivo Tänavsuu. „Harjutasime Eesti noori mõttega, et isetu andmine võib olla päris kihvt ehk noortepäraselt öeldes cool. Lõpuks oli meeldiv tõdeda, et ei ole see meie noorsugu veel midagi nii hukas kui räägitakse: viis korda astuvad annetuskastist mööda, kuid kuuendal ikkagi annetavad. Harjutamine teeb meistriks!”

„Lisaks rahalistele annetustele saime veel ühe põsemusi ning kuus kallistust,“ sõnas Toivo Tänavsuu. „Võibolla jäi tänu meie kasti kukutatud eurodele mõni õlleke või suitsupakk ostmata, mis on ju ka väga positiivne. Täname kõiki annetajaid ning Weekend Festivali korraldajaid.”

Sel nädalal on fondi vabatahtlikud Paides toimuval Arvamusfestivalil ning Käsmus toimuval Viru Folgil.

Lahked annetajad on võimaldanud vähiravifondil sel aastal kinkida lootuse ja viimase õlekõrre juba 60 inimesele, panustades nende hädavajalikku ravisse kokku 781 000 eurot. Kuna abivajajaid on olnud erakordselt palju ning fondil reservid praktiliselt puuduvad, kutsub „Kingitud elu” jätkuvalt kõiki üles vähihaigete võitlust toetama.