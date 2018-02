Washingtoni linnapea kuulutas homse päeva „Eesti päevaks“

Washington DC linnapea Muriel Bowser andis täna välja edikti, millega kuulutab homse päeva Washingtonis „Eesti päevaks“.

Meer loeb oma teadaandes üles hulga põhjuseid: esmalt muidugi, et on Eesti iseseisvuse 100. aastapäev, et Washingtonis elab tuhandeid eestlasi, et Eesti pidupäev on hea põhjus oma Eesti soost naabrite ja nende kultuuriga tutvust teha, et linnas on avatud kunstnik Michel Sittowi näitus ning et Mart Sander esineb John F. Kennedy keskuses.

Viimasena toob meer aga välja asjaolu, et Eesti on kogu inimkonna rahu, ühtsuse, vabaduse ja heaolu tugev toetaja.