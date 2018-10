Vutimatšil Ungari peaministriga kohtunud Seeder: seekord me poliitikast ei rääkinud, Orbán käis siin ainult jalgpalli pärast

"Seal ei ole vaja esineda ei oma valijatele ega ajakirjandusele. Avaliku tähelepanu pinget ei ole ja see on alati teistmoodi formaat. Euroopa Rahvaparteisse kuuluvate erinevate riikide erakondade juhid on kõik nii kogenud poliitikud ja küpsed inimesed, et saavad väga hästi aru, et kõik need juhid on omaette isiksused ning nende taga on erakonnad oma soovide ja oma olukorraga, samuti riigid oma sisepoliitilise olukorraga," selgitas Seeder.

"Kohtumistel arutatakse avatult asju, räägitakse ka probleemidest, vastuoludest ja erimeelsustest. See ei ole aga kandunud üle isiklikuks negatiivseks hukkamõistuks. Seda, et Orbánit käsitletakse kuidagi teistmoodi, ma ei tunneta," kinnitas Seeder.

Viktor Mihály Orbán on Ungari peaminister alates 29. maist 2010. Ta oli peaminister ka aastatel 1998–2002.

Alates 2003. aastast on Orbán parempoolse Fideszi partei liider, parteijuhina tegutses ta ka aastatel 1993–2000. Alates 2002. aastast on ta Euroopa Rahvapartei aseesimees.