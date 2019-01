VOX POPULI | Kas tallinlased toetavad eutanaasiat? Kas see võiks olla võimalik?

Tallinlased, kes kaamera ees rääkisid olid eutanaasiaga päri. "Väärikas surm on igal juhul etem kui vääritu surm!" ütles Rita, kes leidis, et igaühe surm on tema enda asi, mitte ühiskonna otsustada.

Vanahärra Arvo kommenteeris, et tema abikaasa kannatas vähi all. "Ma nägin, mida tähendavad piinad, sa võid palvetada, aga palvest üksi on vähe," meenutas ta nukrameelselt.

Hillar teatas, et inimesel on õigus teha oma eluga, mis ta ise tahab.

Signe arvas, et raskes olukorras, kus inimesel enam teisi väljapääse ei ole, võiks see lubatud olla.