Võrus karussellil tiirelnud lapsed sattusid ohtu: elekter läks ära, korvid põrkasid kokku, instruktorit polnud aga kusagil

Möödunud laupäeval leidis Võrus toimunud lastefestivalil aset juhtum, mis oleks asjaolude väheke teistsugusel kokkulangemisel võinud lõppeda sootuks traagilisemalt – atraktsioonide pargis lapsi lõbustanud karussell muutus hoogu üles võttes toredast atraktsioonist ohtlikuks masinavärgiks, seiskudes järsult voolukatkestuse tõttu ning seades sellega tõsiselt ohtu karussellil viibivate laste tervise.

Sel korral läks n-ö õnneks – karussellil viibinud umbkaudu kahekümneviiest-kolmekümnest lapsest said tõsisemalt viga vaid kaks, ülejäänud pääsesid ehmatusega. Atraktsiooni tõttu jalga vigastanud kuueaastase poisi ema Evelin Vals räägib, et karusselli seiskudes jäi tema poja jalg kokkupõrke tõttu kiige ja raudkonstruktsiooni vahele. Teine kannatanud kuueaastane tütarlaps laps sai viga põlvele.

Evelin Vals väidab, et õnnetuse hetkel polnud karusselli eest vastutavat instruktorit atraktsiooni läheduses. Töötaja objektilt puudumine polevat esimene kord. „Ka eelmistel kordadel, kui väiksed lapsed karussellil nutsid, polnud instruktorit puldil, et seda peatada,“ märgib Vals.

Juhtumist niigi šokeeritud lapsevanemad üllatusid aga veel enam, kui märkasid järgmisel päeval, et voolukatkestustest hoolimata oli atraktsioonide park täies tööjõus. Võru lastefestivali korraldaja Kristi Vals olevat lubanud probleemiga laupäeval tegeleda, kuid nagu ilmsiks sai, kujutasid voolukatkestused endast probleemi ka pühapäeval, põhjustades mitmel korral batuutide kokkulangemise.

Karussellil õnnetuse hetkel viibinud laste vanemad on siiani toimunust häiritud ning ei mõista, miks korraldaja poolt pole tulnud juhtunu kohta avalikku vabandust ega selgitust. Evelin Valsi sõnul kaaluvad lapsevanemad tõsiselt politseisse pöördumist. Pealegi polnud karussellil toimune ainus intsident, elektri kadudes vajusid kokku ka batuudid, lapsi kõvasti hirmutades. „Me ootasime avalikku vabandust kõigi nende vanemate ees, kelle lapsed batuutidel lõksu jäid ja karussellil šoki said,“ sõnab kannatanud poisi ema.

„Mida rohkem ma sellele mõtlen, seda enam saab arusaadavamaks, et see oli täpselt selline õnnetus, mille oleks saanud ära hoida, aga keegi lihtsalt ei reageerinud," mõtiskleb lapsevanem. Enda sõnutsi ei taha ta korraldajatele ebamugavusi korraldada, vaid ootab lihtsalt selgitust ja vabandust.

Sõna võtab festivali projektijuht Kristi Vals: "Kohe kui selgus, et atraktsioonide pargis on voolukatkestus, sekkusime kiirelt ning ettevõtja lubas probleemi ka koheselt likvideerida ja kinnitas, et suudab jätkata kvaliteetset teenuse pakkumist," sõnab korraldaja. "Kvaliteetsed atraktsioonid, vooluga varustamine ja turvalisuse tagamine sellel alal oli Batuudijussi OÜ lepingujärgne kohustus. Nüüd on selgunud kriitiline koht ja oskame sellele ka edaspidi tähelepanu pöörata." Kristi Vals sõnab, et festivali korraldustiim palub vabandust tekkinud olukorra pärast.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Viksi sõnul on politsei oma panuse olukorra arengusse juba andnud: „Lapsevanemalt esialgselt kogutud info edastame tehnilise järelevalve ametile, kes saab vajadusel kontrollida, kas atraktsioon oli tehniliselt korras ja selle kasutamine nõuetele vastav.“

Peatunud karusselli eest vastutab OÜ Tervise Kodu. Ettevõtte kõneisik Kalev Kurrot sõnab, et pole intsidendiga end veel põhjalikumalt jõudnud kurssi viia. Ka info, mille kohaselt tema palgatud atraktsiooni instruktor olevat oma töökohustusi vaid poolikult täitnud, on tema jaoks üllatav.

Probleemsete batuutidega tegeles aga pargis OÜ Batuudijuss. Ettevõtte omanik Jaanus Laane märkis omalt poolt, et tegelikku ohtu batuutide kokkuvajumisel lastele polnud. „Selles mõttes on meie batuudid ohutud - atraktsioonidel pole katust peal, vältimaks voolukatkestuste puhul lämbumisohtu,“ sõnab Laane, nentides siiski, et ehmatusest kahjuks lapsi sellistes olukordades lahtine katuseala ei päästa.

Voolukatkestused tekkisid Laane sõnul vihmasest ilmast alguse saanud ebameeldivate kokkulangemiste jada tõttu. „Vihma tõttu lakkas üks generaator töötamast, mistõttu kujunenud ahelreaktsioon viis voolukatkestusteni“ teatab firma tegevjuht. Laane märgib, et selgitas toimuvat ka paljudele kohal viibinud lastevanematele, kellest lõviosa suhtus juhtunusse mõistvalt. „Meie jaoks muidugi uus õppetund, kuidas elektriga toime tulla,“ sõnab ta tagantjärele.

Laupäeval toimunu on ohukella kõlisema panev meeldetuletus kahe aasta tagusest juhtumist, mil Tõrvandis hukkusid tuulega õhku tõusnud batuudi tõttu kaks last ning raskelt vigastada kolm. Sel korral karusselliga aset leidnud intsident näitab, et lasteatraktsioonide ohutus pole vaid „hüsteeriliste lapsevanemate“ ülemõtlemine ega järjekordne ettevõtjate elu raskendav kius, vaid tõsine murekoht, mille suhtes tuleb rakendada kõiki võimalikke ennetavaid meetmeid.