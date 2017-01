Võrumaa piirkond viskab "põliskeskerakondlaste" juhi erakonnast välja

Keskerakonna Võrumaa piirkond soovib "põliskeskerakondlaste" liikumist arendava Jüri Pallo erakonnast välja visata.

Võrumaa piirkonna juhi Anneli Oti sõnul tekitab põliskeskerakondlaste käitumine segadust ning mõistmatust. „Erakond on Võrumaal ja mujalgi ühtne, minnes välja vaid Keskerakonna nimekirjadega,“ kinnitas Ott. Ta lisas, et piirkond on olnud alati kõigi erakonna liikmetega koostööks valmis ning vajadust alternatiivsete nimekirjade loomiseks pole. Kahjuks on mõned inimesed lihtsalt otsustanud külvata segadust, nentis ta.

„Võrumaa piirkond oli juba enne eile õhtul toimunud põliskeskerakondlaste üritust vastu võtnud otsuse Jüri Pallo erakonnast välja arvata. Pallo käitumine on kahjuks juba ammu ületanud mõistlikkuse piirid ja tema käitumine meie erakonna liimete vastu on olnud ebaeetiline,“ tõdes Ott

Keskerakonna aseesimees Mailis Reps sõnas, et põliskeskerakondlaste puhul on tegemist aktsiooniga saada Keskerakonna nime väärkasutades tuntust. Valimisliite erakond ei toeta.

Reps lisas, et valimisliidul pole erakonna ega põlisliikmetega mingit seost. Kui selles osalevadki Keskerakonna liikmed, on see kahetsusväärne ning vastuolus erakonna ühiste väärtuste ja eesmärkidega. „Erakonna juhatus on otsustanud minna üle Eesti välja oma nimekirjadega ning kindlasti soovime näha liikmeid nii kandideerija kui ka valijana erakonda toetamas,“ rõhutas Reps.

Aseesimehe sõnul ei usu ta valimisliidu jätkusuutlikusesse ning furoori tekitakse praegu isikliku kasu eesmärgil. „Valimistel on just erakonna nimekirjadega välja minna õige ja valija suhtes aus.“

Eile õhtul pidasid Võru pastoraadimajas oma koosolekut Edgar Savisaarele truudust vandunud "põliskeskerakondlased".

Delfi fotograafi sõnul kiitsid pimedasse ja külma koguduseruumi kokku tulnud inimesed eelkõige Savisaart ning igaüks, kes oli kohale tulnud, pidi sisuliselt talle n-ö truudust vanduma.

Sõna võttis teiste seas ka riigikogulane Heimar Lenk, kelle sõnul polnud õige, et Savisaart valitsusse ei võetud ja et talle pakuti auesimehe kohta. Lenk küsis ühelt üritusel osalenud naiselt, et kas tema oleks õnnelik, kui talle lapsed pakuks "ema" asemel "auema" kohta.

Samuti oli Lenk kriitiline Keskerakonna teise leeri esindajate, Mailis Repsi, Jüri Ratase ja Kadri Simsoni suhtes. Saadik leidis Savisaarele viidates, et kõige suurem reetmine on see, kui sinu n-ö oma lapsed sind reedavad.