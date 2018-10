Võru vald kaalub tselluloositehase uuringute alustamist endise Orava valla territooriumil

Esmaspäeval läkitas EST-FOR Võru vallavolikogule avalduse, milles palub toetada riigi eriplaneeringu mõjude hindamise algatamist Võru valla territooriumil.

Avalduse kohaselt soovib EST-FOR leida võimalikku 100-hektarilise maalapi, millel oleksid head ühendused põhimaanteedega ja raudteega. Tehasele vajalik vesi pärineks Lämmjärvest ning puhastatud heitvee väljalask toimuks samuti sinna.

Eile toimunud vallavolikogu koosolekul rõhutas Võru vallavanem Kalmer Puusepp, et kuigi EST-FOR on arutanud tehase loomist Setomaa, Räpina ja Võru valdade liitumispiirile, siis täpne asukoht pole veel kindel. "Oluline asi - nad ei tulnud meie jutule sellega, et hakkavad seda tehast juba rajama, nad soovivad uurida, kas see tehas sinna üldse sobib," selgitas Puusepp.

Vallavolikogu liige Aune Rehema spekuleeris, et tehas tarbib 61 tuhat tonni vett, mille reostumise korral on Võru vallal suur probleem. "Samuti peab meie huvi olema, et kui sinna luuakse 200 uut töökohta, siis need ei saa olla madalapalgalised töökohad, vaid meie huvi on see, et seal makstaks vähemalt maakonna keskmist palka," surus Rehema.

Volikogu liige Ago Keir kostis, et mõtlema peab Värska sanatooriumile, mis valda jääb, kus töötab umbes sama palju inimesi kui plaanitavas tehases. "Me tapame selle sanatooriumi ära, kui midagi valesti läheb," sõnas Keir.

Volikogulane Riina Sabalisk tundis hoopis muret võõrtööjõu osas. "Ükski volikogu ei saa ettevõtjale ette kirjutada, et ta ei tooks seaduses lubatud piirmääradest enam võõrtööjõudu tööle," muretses Sabalisk.