Võru lastefestivali külastanud lapsevanem teiste vanemate pahameelest: kõik on nii üles puhutud! Instruktor oli kohe kõrval

Möödunud laupäeval Võrus toimunud lastefestivalil voolukatkestuse tõttu peatunud ja kahele lapsele kergemaid vigastusi tekitanud karussell ajas õnnetuse hetkel atraktsioonil viibinud laste vanemad sotsiaalmeedias nördimusest tagajalgele. Kuigi festivalil viibinud emade-isade pahameel on mõistetav, soovib oma sõna sekka öelda ka vähe teistsuguse vaatevinkliga lapsevanem Erika Lääne-Virumaalt.

"Olime mehega ise kõrval, kui see juhtus," sõnab Erika. "Käisin ka selle emaga rääkimas, kelle tütrel põlv kannatada sai. Kõik on nii üles puhutud!“ Naine märgib, et põlvele haiget saanud tüdruk oli igati võimeline õnnetuse järgselt kõndima. "Loomulikult pere ehmatas ja tüdruk sai haiget ning kõik see jättis halva maigu. Ka mina oleks õnnetu, kui minu lastega oleks midagi juhtunud," ütles Erika, kuid lisas, et midagi traagilist tegelikult ei toimunud.

Karussellil jalale haiget saanud kuueaastase poisi ema Evelin Valsi facebook’i postituses sai väidetud, et õnnetuse hetkel polnud instruktorit atraktsiooni juures kohal. Erika sõnul on tegemist valetamisega. "Minu meelest on see vale jutt, et teda ei olnud," meenutab naine. "Instruktor oli kogu aeg kõrval. Väga tore mees oli. See, kui ta käis kõrvalt juua ostmas, ei tähenda, et karussell oleks järelvalveta."

Suureks liialduseks peab ta ka väiteid, mille kohaselt batuudid voolukatkestuse tõttu täiesti lössi vajusid. Tema sõnul vajusid need küll voolust ilma jäädes mingil määral kokku, kuid taastasid kiiresti oma endise vormi. Lisaks soovib ta ka kaitsta atraktsioone valvanud instruktoreid, keda lapsevanemad mitmekordselt negatiivse tooniga esile on toonud. "Ei saa eeldada, et koolitüdruk, kes sinna korda looma pandi, oleks suutnud päästa ja reageerida täiskasvanu kombel. Nägin, kuidas kõik instruktorid sinna ikkagi lapsi otsima tormasid. Väga asjalikud olid," teatab lapsevanem. "Kindlasti see olukord ehmatas lapsi, kuid lapsevanemad olid samuti kõrval ning said kohe aidata."

Erika soovib korraldajatele ja linnapeale avaldada tänu toimunud lastefestivali eest, mida Lääne-Virumaalt kohale sõitnud pere väga nautis. "Läheme kindlasti jälle – see saab meie pere traditsiooniks," ütleb ta rahulolevalt.